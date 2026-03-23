Meteo Italia: nuovo impulso freddo con pioggia e neve, le previsioni

Nuova fase di maltempo in Italia per il transito della perturbazione n.8 di marzo che ha riportato piogge e rovesci al Centro-Sud, ma anche neve sugli Appennini a quote elevate. Nei prossimi giorni si delinea una breve tregua prima di un colpo di coda dell'inverno.

Meteo, maltempo e neve in Italia

Il passaggio della perturbazione n.8 di marzo si è fatto sentire nelle regioni di Nord-Ovest con fenomeni temporaleschi intensi, ma in queste ore i suoi effetti interesseranno anche le regioni del Centro-Sud con piogge temporali.

Torna anche la neve in Appennino a quote non troppo elevate. Anche martedì 24 marzo clima instabile all'estremo Sud, mentre da mercoledì 25 marzo si delinea una tregua con una parentesi primaverile dal clima mite e stabile.

Tutto è destinato a cambiare ancora tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo con l'arrivo di un colpo di coda dell’inverno con l’irruzione di una massa d'aria aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature anche di -10°.

Non solo, è previsto il transito di una nuova perturbazione, la n.9 del mese, che riporterà nuovamente piogge e temporali lungo tutto lo stivale con il ritorno della neve fino a quote collinari al Centro-Sud e sulla Sardegna.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 23 marzo 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni del Nord e Toscana con qualche annuvolamento previsto nel pomeriggio. Al Centro-Sud nuvole diffuse con il rischio di piogge e temporali isolati nelle zone interne. Nevicate sui rilievi della Sardegna e in Appennino oltre 1200/1300 metri. Dal punto di vista termico temperature minime in calo.

Martedì 24 marzo 2026 bel tempo diffuso con tempo soleggiato. Clima instabile e variabile in altre zone del Paese con il rischio di piogge e temporali Abruzzo, Molise e Puglia, in scivolamento nel pomeriggio verso Irpinia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata si delinea un miglioramento generale. In crescita le temperature massime al Nord con picchi di anche 20°.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia

Dopo un inizio di settimana tra maltempo e il ritorno del sole, le previsioni meteo in vista della seconda parte delineano un cambio di rotta con l'arrivo sull'Italia di una massa d'aria fredda dal Nord Atlantico che farà crollare le temperature.

Tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, infatti, torna il maltempo lungo tutto lo stivale con neve fino a quote molto basse considerando il periodo. Non solo, tornano anche i venti con forti raffiche oltre i 100 km/h.

Mercoledì 25 marzo 2026 sole lungo tutto lo stivale con qualche nuvola sulla Liguria. Dal pomeriggio nubi sparse su regioni del Nord ed Alpi,< dove non si escludono rovesci con nevicate a quote elevate. In serata il maltempo si farà sentire su Alpi, Lombardia, Levante ligure, Nord-Est e alta Toscana con la quota neve in abbassamento fin verso i 1000 metri. Le temperature massime ancora stabili con rialzi lungo il medio Adriatico e al Sud per effetto del Libeccio.

Giovedì 26 marzo 2026 torna il maltempo diffuso in gran parte del Paese con la quota neve in calo fino fin verso i 400-800 metri sui rilievi friulani e lungo l’Appennino centro-settentrionale e sui rilievi del Sud.

Al Nord, invece, tempo stabile e soleggiato anche se è previsto un brusco calo delle temperature che scenderanno di anche 10/12° portando i valori di gran lunga al di sotto della media del periodo. Solo la Sicilia sarà immune considerando temperature miti intorno ai 20°. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitamo a seguire i prossimi bollettini meteo.