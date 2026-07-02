Meteo, Italia nella morsa del maltempo: perturbazione con forti temporali e grandine. Le previsioni

Il mese di luglio 2026 è iniziato con il transito della prima perturbazione che in queste ore sta attraversando tutto il Paese. Maltempo diffuso con fenomeni temporaleschi intensi e violenti lungo tutto lo stivale.

Maltempo in Italia: piogge e temporali mettono fine all'ondata di calore eccezionale

Torna il maltempo sull'Italia complice il transito della perturbazione n.1 di luglio che, dopo aver colpito le regioni del Nord, sta scivolando verso le regioni del Sud. Clima in miglioramento al Nord. Dal punto di vista termico è previsto un calo generale delle temperature che torneranno su valori più in linea con il periodo.

Con l'arrivo delle piogge termina così la seconda intensa ondata di calore del 2026 che ha fatto registrare in Italia ed Europa disagi e criticità importanti. Attenzione: nel weekend si delinea la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che per diversi giorni garantirà un clima stabile e soleggiato con caldo nella norma e temperature in lieve aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 3 luglio 2026: bel tempo soleggiato al Centro-Nord con qualche annuvolamento sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Non si escludono temporali nelle ore pomeridiane sul Lazio, Veneto e Friuli.

Clima più instabile al Sud e Isole con nuvole e il rischio di rovesci diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. Dal punto di vista termico le temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, mentre in crescita al Nord-Est, Centro e Sardegna con valori compresi tra i 28 e 33 gradi.

Sabato 4 luglio 2026 nelle prime ore del mattino piogge sulla Valpadana centrale e nella zona dello Stretto di Messina, mentre tempo stabile nel resto d’Italia. Dal pomeriggio sole quasi ovunque con il rischio di qualche isolato temporali su Prealpi lombarde, Alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi fra bassa Calabria e Sicilia sud-orientale. Le temperature massime in crescita sulle Isole, mentre in lieve flessione al Nord e Medio-Adriatico con valori intorno alla media.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi in Italia

Le previsioni meteo delineano per tutto il primo weekend di luglio un clima stabile e soleggiato con un aumento generalizzato delle temperature con valori anche sopra le medie stagionali ma lontane dai valori record dell’eccezionale ondata di caldo delle ultime settimana.

Nella giornata di domenica 5 luglio 2026 clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di qualche isolato temporali solo nelle Alpi orientali, in quelle Marittime e a ridosso dell’Appennino settentrionale. In aumento le temperature al Centro-Nord con valori intorno ai 27°C e picchi massimi di 32-34°C. Anche l'inizio della prossima settimana è nel segno del bel tempo con un clima soleggiato ed asciutto che potrebbe durare anche tra lunedì 6 e martedì 7 luglio temperature in aumento.

Non si esclude un'anomalia termica per la presenza di una massa d'aria calda con temperature di anche +4/6° superiori nella giornata di martedì 7 luglio 2026 nelle regioni di Nord-Ovest. Da mercoledì 8 luglio 2026 non si esclude anche il ritorno di un clima instabile e variabile con diversi sistemi nuvolosi che potrebbero interessare anche l'Italia. Come sempre per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.