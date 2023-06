Meteo Italia, le previsioni: ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni. Ecco dove

L'Italia è ancora alle prese con un clima instabile e variabile. Le previsioni dei prossimi giorni, infatti, delineano ancora condizioni di maltempo in buona parte del paese con piogge e rovesci anche localmente intensi. Ecco dove.

Meteo Italia domani: clima instabile con piogge e rovesci

L'instabilità non dà tregua all'Italia alle prese con nuove ondate di maltempo da Nord a Sud. Anche per i prossimi giorni è prevista una fase climatica instabile per via dell'assenza dell'anticiclone e il perdurare di deboli aree di bassa pressione che favoriscono la formazione di rovesci e temporali. Una settimana all'insegna del maltempo con fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord e parzialmente anche al Centro-Sud e nelle zone di montagne dove potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragi e grandinate. Le temperature sono ancora stabili con valori nella media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 7 giugno 2023: nelle prime ore del mattino piogge in Puglia e Calabria, mentre nuvole e schiarite su Alpi, Friuli, Lazio e Sardegna. Nelle prime ore del pomeriggio una nuova fase instabile caratterizzata da piogge e rovesci nelle zone di Nord-Ovest, Alpi e Prealpi orientali, ma anche lungo tutto l’Appennino, in Calabria e nelle zone interne della Puglia e delle Isole. Con il passare delle ore questa fase instabile interesserà anche l'estremo Nord-Ovest. Temperature in leggero aumento al Centro-sud. Venti deboli. Anche nella giornata di giovedì 8 giugno, clima instabile con piogge e rovesci nelle ore pomeridiane al Nord e nelle zone appenniniche del Centro e del Sud. Tempo più stabile nel resto del paese.

Meteo Italia prossimi giorni: temporali intensi con rischio nubifragi e grandinate

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? La tendenza meteo per il secondo weekend di giugno è ancora instabile complice l'assenza dell'alta pressione che favorirà un clima variabile. Le previsioni meteo, seppur ancora incerte, delineano ancora maltempo con piogge e temporali anche intensi sotto forma di nubifragi e grandinate. Tra venerdì 9 e sabato 10 giugno i fenomeni temporaleschi dovrebbero presentarsi solo nelle zone di montagne del Nord, della Penisola e delle isole maggiori con qualche rischio anche nella pianura piemontese e lungo le coste adriatiche.

Nella giornata di domenica 11 giugno le previsioni segnalano temporali e rovesci in buona parte del Nord, mentre una fase instabile e variabile coinvolgerà tutto il Centro-Sud. Un fine settimana all'insegna del maltempo e della pioggia, ma per fortuna le temperature faranno registrare un lieve aumento portandosi verso valori tipicamente estivi con picchi di anche 30° in alcuni casi.