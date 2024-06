Il Meteo in Italia: in settimana maltempo con temporali e temperature in deciso calo

Clima instabile e variabile in Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione posizionato lungo il Tirreno che favorirà piogge e temporali nei prossimi giorni. Non solo in calo anche le temperature che scenderanno di anche 10-12° con i valori che tornano quasi dappertutto vicini alla norma. Ecco le previsioni meteo della settimana.

Meteo, piogge e temporali in Italia e temperature in brusco calo

L'ultima settimana di giugno è nel segno del maltempo con piogge e rovesci che interesseranno buona parte delle regioni del Centro-Nord con forti temporali e nubifragi. In calo anche le temperature che scendono di -10/12° rispetto ai giorni scorsi con valori vicino alla norma e in alcuni casi anche inferiori alla norma climatica. Da giovedì 27 giugno la situazione migliorerà con il ritorno del sole e un aumento delle temperature, ma attenzione per il weekend è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione nelle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 24 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso al Sud con qualche annuvolamento in Sicilia. Al Centro-Nord alternanza di nuvole e piogge con fenomeni intensi in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Le temperature massime in calo con valori quasi dappertutto vicini alla norma. Per martedì 25 giugno ancora tempo instabile con il rischio di rovesci e temporali fin dalle prime ore del mattino al Nord, ma il maltempo interesserà anche Calabria e Sicilia e gran parte del Centro-nord. Stabili le temperature con valori ancora al di sotto della media nelle regioni del Nord.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

La parte centrale dell'ultima settimana di giugno è segnata dagli effetti della perturbazione n.9 del mese che ha riportato piogge e rovesci nelle regioni centro-settentrionale per poi spostarsi verso la Penisola balcanica permettendo così una attenuarsi della instabilità climatica. Mercoledì 26 giugno ancora temporali nelle regioni del Nord, lungo la dorsale adriatica dell’Appennino e fino al settore lucano e al nord della Puglia. Non solo, non si escludono piogge e rovesci anche tra la Lombardia e le regioni di Nord-Est. Tempo stabile e soleggiato sul medio e basso versante tirrenico, su Calabria e Isole maggiori.

Da giovedì 27 giugno è previsto un miglioramento su tutto il paese con il rischio di qualche brevi e isolati rovescio nel pomeriggio lungo il settore alpino e prealpino orientale. Ancora incerte le previsioni per il weekend anche se l'Italia dovrebbe essere ancora climaticamente spaccata in due: maltempo al Nord per l'arrivo della perturbazione n.10 del mese e caldo al Sud per la presenza dell’anticiclone africano che darà il via alla terza ondata di calore dell’estate. Previste temperature di anche 40° al Sud con picchi estremi fino a 45 ° e poco oltre tra Calabria e Sicilia.