Meteo Italia, in arrivo una forte perturbazione con aria fredda: ecco dove e quando

L'Italia è alle prese con una nuova perturbazione, la numero 5 del mese di dicembre, che ha portato maltempo e piogge nelle regioni del Centro-Sud allentando così la presa su quelle settentrionali a partire dal Nord-Ovest. Da giovedì 14 dicembre in arrivo un peggioramento con un nuovo fronte perturbato e aria fredda. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, aria fredda e temperature in calo in Italia

Una nuova ondata di maltempo sta interessando l'Italia nella giornata di mercoledì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud, mentre nuvole e schiarite al Nord. La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore complice l'arrivo di un fronte perturbato che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud dove prevarranno condizioni di instabilità con piogge, rovesci e nevicate nell'Appennino centrale oltre i 1400 metri. Non solo previsti forti venti, chiaro segnale dell'arrivo di un vortice di aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature che toccheranno valori al di sotto della media del periodo. Per la prossima settimana, quella che precede il Natale, è previsto il ritorno di un clima stabile con un rialzo delle temperature complice l'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 14 dicembre: tempo stabile nelle regioni del Nord con qualche nuvola e pioggia solo in Emilia Romagna. Nebbie in dissolvimento su buona parte della Pianura Padana. Al Centro-Sud ancora nuvole con rovesci e possibili nevicate in intorno ai 1400 metri sui rilievi di Marche, Abruzzo e Molise. Le temperature massime in calo quasi ovunque.

Le previsioni del weekend: che tempo farà in Italia?

Ma passiamo alle previsioni per il weekend pre-natalizio. Venerdì 15 dicembre bel tempo con sole al Nord, regioni tirreniche e Sardegna con possibili nebbie solo nelle ore più fredde sulla Valpadana orientale. Nel resto d'Italia nuvole con il rischio di piogge e rovesci lungo l'Adriatico, Calabria e settori nord-est della Sicilia. Prevista anche la neve verso gli 800-1000 metri sui rilievi marchigiani, abruzzesi e molisani. Le temperature, sia minime che massime, ancora in calo complice la presenza di venti forti. Nella giornata di sabato 16 dicembre il clima sarà ancora condizionato da una depressione in allontanamento verso la Grecia. Questa situazione climatica determinerà l'afflusso di aria fredda in buona parte del paese con le temperature che si faranno invernali. Non si escludono deboli precipitazioni in Abruzzo, Molise e Sicilia.

Tutto cambia tra domenica 17 dicembre e l'inizio della settimana di Natale complice l'arrivo dell'anticiclone e di una massa d'aria mite che interesserà tutta l'Italia dando il via ad un clima stabile con le temperature in aumento verso valori al di sopra delle medie stagioni. L'anticiclone potrebbe indebolirsi solo nella seconda parte della settimana, ma le previsioni delineano l'assenza di piogge e di sistemi nuvolosi significativi.