Meteo Italia: dopo il caldo africano, nuova ondata di maltempo con crollo termico

Le previsioni meteo per l'Italia per i prossimi giorni sottolineano come dopo il caldo africano delle ultime ore si delinei l'arrivo su tutto il Paese di una nuova ondata di maltempo che porterà, come conseguenza, un significativo crollo termico. Ecco tutti i dettagli. Quando arriverà il freddo? Quali zone vivranno prima di altre il crollo delle temperature?

Previsioni meteo: Italia alle prese con fase di intenso maltempo

Le previsioni meteo raccontano che sull'Italia, dopo l'intensa ondata di caldo, è in arrivo una fase di intenso maltempo con piogge diffuse e localmente abbondanti. Diciamo dunque addio ad un clima prettamente estivo con giornate all'insegna del sole e del caldo. E' arrivato l'autunno.

Cosa è accaduto nelle ultime ore sul nostro Paese? I forti venti meridionali, soprattutto quelli di Scirocco, associati alle perturbazioni in arrivo, hanno fatto innalzare le temperature al Centro-Sud. Si sono così raggiunti picchi intorno ai 35. Nel fine settimana, però, l'ondata di caldo si interromperà bruscamente.

La giornata di sabato 21 ottobre 2023 vede l'arrivo della perturbazione numero 5 del mese. Il tempo sarà instabile al Nord, specie tra Lombardia e Triveneto e su Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere anche le regioni meridionali con rischio diffuso di rovesci e temporali. Le temperature inizieranno a calare al Sud e in Sicilia, mentre saranno in rialzo invece sul Nord-Ovest.

Domenica 22, per via di una debole ripresa dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, si prospetta una giornata abbastanza bella. Solo Alpi centro orientali, regioni centrali e settore del basso tirreno nel corso della giornata potrebbero essere interessate da qualche debole scroscio di pioggia. Le temperature, al Centro-Sud e Isole, però, si abbasseranno ulteriormente sia nei valori massimi che minimi, pur restando oltre la media. Al Nord i valori massimi permarranno intorno ai 20 gradi con punte leggermente superiori in Emilia Romagna e al Centro. Al Sud e sulle Isole vi saranno anche 25 gradi con punte superiori tra Calabria e Sicilia.

Il ritorno di Scirocco e del caldo più intenso

Sarà finalmente autunno? Ebbene no. Lunedì, secondo le previsioni meteo, assisteremo al ritorno dei venti di Scirocco e a una nuova risalita di aria calda verso le regioni del Centro-Sud.