Meteo, Italia divisa in due: maltempo e pioggia al Nord, ancora caldo al Sud. Le previsioni

Al via una settimana movimentata in Italia con l'arrivo di una serie di perturbazioni che segnano il ritorno di piogge e maltempo prima nelle regioni del Nord e poi al Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano piogge e maltempo: ecco dove

La terza settimana di ottobre inizia nel segno del maltempo. Diverse perturbazioni sono dirette verso l'Italia dove il clima sarà di stampo autunnale con piogge e rovesci, anche intensi, in diverse zone del paese. Il passaggio della perturbazione n.2 apre così la strada a correnti atlantiche che insisteranno lungo tutto lo stivale fino al prossimo fine settimana. Non solo, con l'arrivo di una massa d'aria fredda, si registra anche un brusco calo delle temperature dapprima al Centro-Nord e successivamente anche nelle regioni del Sud. Unica eccezione la Sicilia dove il caldo anomalo si farà sentire ancora per qualche giorno. Nelle prossime ore una nuova perturbazione, la n.3 di ottobre, si dirigerà verso la Sardegna, il Sud e le zone limitrofe del Centro.

A seguire la perturbazione n.4 tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre diretta verso le regioni del Centro-Nord dove si registrerà una forte fase di maltempo con fenomeni temporaleschi intensi. Tutto è destinato ancora a cambiare visto che una vasta depressione, posizionata sull’Europa occidentale, favorirà una risalita di aria calda dal Nord Africa tra mercoledì 18 e venerdì 20 ottobre con un rialzo delle temperature verso valori di anche 30° sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: da martedì 17 a venerdì 20 ottobre

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo per domani, martedì 17 ottobre 2023. Cielo nuvoloso nelle prime ore del mattino con piogge residue al Sud. Schiarite nel resto del paese con nuvole e nubi in aumento al Centro-Nord dove non sono previsti temporali. Le temperature minime in calo con valori anche al di sotto di -10° rispetto alla scorsa settimana a conferma che l'autunno è arrivato! Le massime, invece, stabili nelle regioni del Sud ed Isole dove la colonnina di mercurio farà registrare ancora 27-30 gradi grazie alla presenza di venti meridionali. La settimana prosegue all’insegna di un flusso umido occidentale in un clima variabile e instabile segnato dal passaggio di varie perturbazioni che riporteranno piogge e rovesci in buona parte del Nord-Est, Lombardia e il settore intorno al Ligure fino all’alta Toscana. Solo al Sud è prevista ancora il perdurare di una massa d'aria calda e di stampo estivo con le temperature che sfioreranno i 30 gradi.

Nel fine settimana, tra venerdì 20 e domenica 22 ottobre, le proiezioni segnalano l'avanzamento da ovest di un’area depressionaria più incisiva e attiva che porterà un clima perturbato e instabile lungo tutto lo stivale. Le previsioni delineano ancora incertezza per quanto concerne il rischio di fenomeni temporaleschi, ma non si escludono fasi di piogge intense anche a carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di venerdì 19 ottobre è previsto l'arrivo di una massa d'aria calda al Sud con un nuovo innalzamento delle temperature che potranno anche sfiorare i 35°.