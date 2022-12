Meteo, Italia divisa in due: neve in pianura al Nord, caldo primaverile al Sud

Le ultime previsioni del tempo dipingono un' Italia divisa in due con neve in pianura al Nord e caldo primaverile al Sud. Ecco la situazione e cosa ci attende nelle prossime ore.

Previsioni meteo: freddo e neve al Nord, caldo al Sud

Le previsioni meteo ci dicono che tra oggi - giovedì 15 dicembre - e venerdì 16 dicembre l'Italia, o buona parte del suo territorio, farà i conti con una nuova perturbazione i cui ultimi strascichi si faranno sentire anche nella giornata di sabato 17 dicembre. In questi giorni, pertanto, l'Italia continuerà ad essere divisa in due parti. Con neve al Nord- Ovest, freddo e pioggia al Centro - Nord e temperature più miti e a tratti primaverili al Sud e sulle Isole.

Mentre sulle Alpi arriverà un altro cospicuo carico di neve, ma soprattutto mentre non si può escludere l'arrivo, già dal pomeriggio e dalla serata di oggi, di un po’ di neve fino a quote molto basse all’estremo Nordovest e anche in pianura sul Piemonte, il divario termico tra Nord e Sud resterà marcato. Al Sud, infatti, le temperature potranno superare i 20 gradi, con picchi di addirittura 25-26 in Sicilia. E poi? Pian piano aria più calda avvolgerà tutta l'Italia e si potranno registrare temperature più miti un po' ovunque.

Neve al Nord-Ovest e caldo al Sud: i dettagli

La giornata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022 vede l’arrivo di piogge e rovesci su: tutto il Centro-Nord e quello di neve copiosa sulle Alpi, a tratti fino a fondovalle; fino a quote molto basse su entroterra ligure di ponente, Piemonte e nordovest della Lombardia, localmente anche a quote di pianura sul Piemonte. Insomma freddo e intemperie al Centro - Nord mentre al Sud e in Sicilia un po’ di sole e tempo asciutto ma soprattutto massime in aumento tanto da raggiungere i 25 in Sicilia.

Venerdì 16 dicembre al Sud e sulla Sicilia vi sarà una certa nuvolosità variabile, con schiarite più ampie sull’isola e in Calabria. In serata rovesci e temporali in arrivo in Campania, isolatamente anche su Basilicata, alta Calabria tirrenica e Puglia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto. Precipitazioni sparse imperverseranno su: Triveneto con quota neve in rialzo oltre 1200-1400 metri, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna. Le temperature? I valori rimarranno anomali al Sud e in Sicilia dove si toccheranno punte di 20-25 gradi).

Nel fine settimana l'Italia continuerà ad essere spaccata in due? Ebbene dal punto di vista climatico il marcato divario termico tra Nord e Sud andrà ad attenuarsi con temperature più vicine alla norma, ma probabilmente ancora sopra la norma al Meridione.