Meteo, Italia divisa in due: picco di caldo al Centro Sud, torna il maltempo al Nord. Le previsioni

Si preannuncia una fine settimana caldo e afoso nelle regioni del Centro Sud con l'ondata di calore che raggiunge il suo picco con temperature oltre i 40°, mentre al Nord torna il maltempo con piogge e temporali. Le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

L'apice dell'ondata di calore raggiunge il suo picco nelle regioni del Centro Sud con un clima sempre più rovente ed afoso, mentre al Nord tempo instabile e variabile con il rischio di forti temporali. Temperature in aumento con alti tassi di umidità e picchi di 40 gradi nei settori interni del Centro-Sud, mentre nelle regioni del Nord si delinea una fase climatica instabile con forti temporali dapprima sulle Alpi e poi in molte zone di pianura e costiere del Nord. Se nelle regioni settentrionali torna il maltempo con piogge e rovesci, al Centro Sud farà sempre più caldo con la colonnina di mercurio che sfiora e supera i 40°.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 19 luglio: cielo sereno o poco nuvoloso nelle prime ore del mattino sulle Alpi, ma già dal pomeriggio è previsto un peggioramento con piogge e rovesci, anche di forte intensità. La situazione è destinata a peggiorare la sera con il rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche di vento nelle zone di pianura del Nord-Est e della Lombardia, ma anche in Emilia e lungo le coste dell’alto Adriatico. Stabili le temperature con le massime comprese tra i 33-40°. Nella giornata di sabato 20 luglio maltempo con piogge e rovesci all’estremo Nord-Est e sull’alto Adriatico, mentre nel resto del paese cielo sereno.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia

Da domenica 21 luglio tempo in peggioramento nelle regioni del Nord alle prese con una nuova perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti per diversi giorni con forti piogge e rovesci. Il fronte temporalesco si muoverà dal Nord Ovest verso il Nord Est e sarà accompagnato da temporali intensi, localmente associati a grandinate e intense raffiche di vento. La nuova ondata di maltempo andrà ad attenuare il grande caldo degli ultimi giorni al Nord, mentre al Sud prosegue la calda estate con le temperature che sfiorano i 40° in Sicilia e Sardegna.

Il caldo afoso ed intenso degli ultimi giorni è destinato ad attenuarsi con l'inizio della prossima settimana anche nelle regioni del Centro-Sud, visto che la tendenza meteo delinea l'arrivo del fronte instabile anche verso il medio Adriatico e il Sud peninsulare. In leggero calo anche le temperature con i valori massimi intorno ai 35° con picchi di caldo solo in Sicilia e Sardegna.