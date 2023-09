Domani Italia divisa in 2: alta pressione al Nord, temporali al Sud. Le previsioni meteo del 26 settembre

La perturbazione numero 6 di settembre che staziona in prossimità del Sud Italia porterà ancora condizioni meteo diffusamente instabili almeno fino a domani, in particolare sulle regioni meridionali della Penisola e in Sicilia. L’aria fresca al suo seguito ha provocato un sensibile ma temporaneo calo termico che ha finalmente riguardato anche il Sud, fino a pochi giorni fa alle prese ancora con temperature intorno ai 35 gradi.

Entro mercoledì questa circolazione depressionaria si allontanerà, lasciando dietro di sé solo un po’ di residua instabilità all’estremo Sud. Il contemporaneo ritorno dall’alta pressione determinerà tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature di nuovo oltre la norma che si spingeranno fino intorno ai 30 gradi (per cui localmente torneremo a registrare anomalie anche di 4-8 gradi in più rispetto alle temperature tipiche di fine settembre). Secondo l’attuale tendenza meteo, questa fase dal sapore estivo dovrebbe accompagnarci almeno fino ai primi giorni di ottobre.

Le previsioni meteo per martedì 26 settembre

Domani rovesci e temporali al Sud, specie nelle zone interne e ioniche, e in gran parte della Sicilia, risparmiando però le coste campane e il nord della Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse nell’Appennino centrale e il transito di velature in serata al Nord.

Temperature in rialzo ovunque, con massime oltre la norma al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna. Venti ancora settentrionali, ma in progressiva attenuazione.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 settembre

Mercoledì osserveremo una residua instabilità su Calabria e Sicilia orientale, con brevi e isolati rovesci o temporali occasionali, più probabili nel pomeriggio. Tempo stabile e ben soleggiato altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti in attenuazione e temperature in aumento.