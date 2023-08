Meteo Italia, arriva il ciclone: maltempo e piogge al Nord, in calo le temperature al Sud

Un ciclone è pronto a colpire di nuovo l'estate 2023. Dopo settimane di caldo africano e temperature bollenti al Sud Italia, la prima settimana di agosto è all'insegna del maltempo e di clima instabile e variabile. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo agosto, un ciclone porta maltempo e temperature in calo

Una vera e propria svolta climatica è in arrivo in Italia. La prima settimana di agosto prosegue nel segno dell'instabilità e variabilità climatica. Dopo l'afa e temperature da record, una nuova ondata di maltempo è prevista nelle regioni del Nord-Est per il passaggio di un ciclone e di due perturbazioni atlantiche. La seconda si preannuncia più pesante della prima con il ritorno di piogge e temporali intensi sotto forma di grandinate e nubifragi nelle zone del Nord-Est, mentre al Sud è previsto un brusco calo delle temperature con valori intorno ai 26°.

Ma entriamo nel dettaglio partendo da oggi, mercoledì 2 agosto 2023: giornata soleggiata lungo tutto lo stivale. Da segnalare solo qualche nuvola nelle prime ore del mattino lungo le Alpi, pianura di Nord-Est, coste dell’alto Adriatico e Campania. Non si escludono piogge e temporali in serata in Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Giovedì 3 agosto, invece, annuvolamenti in aumento al Nord e Toscana settentrionale, mentre al Centro-Sud permane un clima caldo e soleggiato. Non si escludono piogge e temporali in Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria di levante e alta Toscana con il rischio di grandinate forti in Friuli Venezia Giulia. Le temperature in salita in Emilia Romagna e Centro-Sud con valori intorno ai 35° e picchi di anche 39° in Sardegna.

La tendenza meteo dei prossimi giorni di agosto: arriva aria più fresca

La parte finale della prima settimana di Agosto sarà segnata dall'arrivo di una massa d'aria più fresca che attenuerà il grande caldo delle ultime settimane. Questa massa d'aria fresca si farà sentire dapprima nelle regioni del Centro-Nord con le temperature in calo entro domenica 6 agosto con valori al di sotto della norma del periodo. Attenzione: si tratta solo di una fase momentanea, visto che da martedì 8 e mercoledì 9 agosto è già previsto un rialzo termico. Questa fase di maltempo è legata alla seconda perturbazione di agosto in arrivo da giovedì 3 agosto al Nord con fenomeni temporaleschi anche intensi.

Da venerdì 4 agosto gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro con piogge, rovesci e fenomeni intensi come grandinate e raffiche di vento. Diverse le zone a rischio: bassa Toscana, Umbria e Marche. Al Nord, invece, clima instabile con il rischio di rovesci e temporali tra Liguria, Lombardia e Triveneto. In serata il maltempo raggiungerà anche il Sud, in particolare Campania e Sicilia settentrionale. Con l'arrivo della perturbazione n.2 di agosto si segnala anche un brusco calo delle temperature verso valori lontani da quelli record di luglio. Per sabato 6 agosto ancora maltempo con temporali e aria fresca complice la presenza di moderati o tesi venti di Maestrale.