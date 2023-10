Meteo Italia: caldo ancora eccezionale, ma la svolta potrebbe essere vicina. Quando arriverà?

Le ultime previsioni meteo per l'Italia segnalano ancora una ondata di caldo eccezionale. La svolta, però, potrebbe essere vicina. Davvero? Le ultime tendenze segnalano un cambio di rotta, almeno al Nord, dal prossimo fine settimana. Prima di falsi entusiasmi occorre però controllare le tendenze meteo nei prossimi giorni. Cosa ci attende nel prossimo futuro? Ecco le ultime news in merito.

Meteo Italia: prosegue il grande caldo

Siamo a ottobre ma sull’Italia sembra ancora piena estate e il caldo anomalo ed il sole imperversano su tutto il Paese a causa dell'influsso dell’anticiclone di matrice nord-africana. Nella prossima settimana, oltretutto, si potrà registrare un ulteriore aumento delle temperature fino a picchi di 30-32 gradi. Lunedì 9 ottobre 2023, ad esempio, il clima vedrà la prevalenza di sole su tutta Italia e temperature con massime in ulteriore aumento al Centro-Sud. I valori rimarranno compresi in generale tra i 25 e 30 gradi, con possibili picchi di 31-32 gradi. Lo scenario si ripeterà anche nei giorni a seguire. L'altra pressione continuerà ad essere protagonista per lo meno nell'area del Mediterraneo centro-occidentale fino al prossimo fine settimana. Da mercoledì 11 ottobre, invece, ci si attende al massimo solo una maggiore intensificazione dell’umidità nei bassi strati e quindi la maggiore diffusione e persistenza di nebbie e nuvolosità bassa nelle stesse aree del Centro-Nord.

Quando e dove arriva la svolta?

Come dicevamo il caldo anomalo è destinato a proseguire. L'estate non vuole lasciare il campo all'autunno e il sole non permette alle nuvole e alla pioggia di fare capolino. Eppure la svolta potrebbe essere vicina, almeno in parte. Le tendenze meteo segnalano come l’anticiclone, attualmente ben esteso sull’Europa occidentale, potrebbe gradualmente e lentamente arretrare sull'Europa centrale verso la fine della settimana. Si potrebbe avere così qualche segnale di cambiamento della circolazione verso un flusso occidentale atlantico più umido e fresco. Occorrerà pertanto seguire le prossime tendenze e vedere se vi saranno conferme o meno di questa attesa svolta. Ormai, navigando verso la metà del mese, sono in tanti che si attendono il clima autunnale, l'aria più fresca e qualche pioggia.