Meteo Italia, l'autunno è ancora lontano. Nei prossimi giorni torna l'estate con caldo e temperature sui 30°

Clima instabile e variabile nelle regioni del Sud, ma tutto cambia nelle prossime ore con il ritorno dell'anticiclone africano che si farà sentire lungo tutto lo stivale riportando l'estate. Proprio così, l'ultimo weekend di settembre segna il ritorno del caldo estivo con temperature in risalita. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo anomalo e temperature in aumento in Italia

Gli effetti del passaggio della perturbazione n.6 di settembre continuano a farsi sentire lungo lo Ionio con una giornata climaticamente instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Sud. Nel resto del paese, invece, bel tempo con sole e temperature miti. La seconda parte della settimana sarà all'insegna del caldo con il ritorno dell'anticiclone africano che segnerà un ritorno del caldo, ma anche una nuova impennata delle temperature. E' in arrivo un vero e proprio colpo di coda dell'estate con la colonnina di mercurio che salirà intorno ai 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 27 settembre: annuvolamenti sparsi in Calabria e Sicilia dove non si escludono sporadici e rapidi rovesci. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature comprese tra i 23-29° e picchi di oltre 30°. Nella giornata di giovedì 28 settembre, invece, sole da Nord a Sud con qualche rapida annuvolamento solo al Sud. Stabili le temperature con valori compresi tra i 25-30°.

Meteo, che tempo farà negli ultimi giorni di settembre?

La fine di settembre e gli inizi di ottobre saranno segnati dal ritorno dell'anticiclone africano. La presenza dell'alta pressione si andrà a rafforzare maggiormente nei prossimi giorni non solo nelle regioni del Nord, ma anche al Sud. Per venerdì 29 settembre non si escludono rapidi annuvolamenti con il rischio di qualche pioggia in Calabria e Sicilia. Nel fine settimana, invece, spazio ad una diffusa stabilità anticiclonica che si farà sentire lungo tutto lo stivale. Bel tempo e sole da Nord a Sud con un clima tipicamente estivo e temperature da fine estate.

La lingua di caldo proveniente dall'Africa è pronta ad infiammare l'Italia con l'ultimo colpo di coda di un'estate che sembra non voler finire più! In arrivo temperature bollenti con valori intorno ai 25-30° e picchi anche al di sopra. La situazione dovrebbe cambiare nei primi giorni di ottobre quando, proiezioni alla mano, dovrebbe esserci un indebolimento dell'anticiclone africano nelle regioni del Nord.