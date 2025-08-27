FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, Italia ancora divisa in due: maltempo al Nord e caldo al Sud

Una perturbazione atlantica colpirà l’Italia: al Nord rischio nubifragi e temporali violenti, mentre al Sud resiste il caldo africano con temperature oltre i 35 °C.
Clima27 Agosto 2025 - ore 15:37 - Redatto da Meteo.it
Una nuova e intensa perturbazione atlantica, la quinta del mese, collegata ai resti dell’uragano Erin, sta investendo il Nord Italia con un peggioramento netto delle condizioni atmosferiche. Nelle prossime ore sono attese piogge abbondanti e temporali violenti, con accumuli che entro venerdì potrebbero superare i 200 litri per metro quadrato, raggiungendo localmente valori vicini ai 300 litri tra il Verbano e il Varesotto. Una situazione che comporta un rischio elevato di nubifragi e criticità idrogeologiche, tanto da spingere le autorità a raccomandare la massima attenzione alle allerte meteo.

Meteo, maltempo in estensione verso il Centro-Sud

Se domani il Nord sarà l’epicentro del maltempo, già da venerdì la perturbazione riuscirà a raggiungere anche il Centro-Sud, colpendo in particolare le regioni tirreniche con piogge e temporali localmente intensi. Prima dell’arrivo della pioggia, però, gran parte del Centro e del Sud vivranno una parentesi caratterizzata da tempo stabile e soprattutto molto caldo. L’azione dei venti di Scirocco spingerà infatti aria calda di origine africana, con valori che sfioreranno i 35 gradi e punte fino a 37-38 gradi in Sardegna e Sicilia. Si tratterà di un caldo intenso ma temporaneo, destinato ad attenuarsi nel corso del fine settimana, quando le temperature torneranno nella norma o addirittura leggermente al di sotto.

Le Previsioni per giovedì

La giornata di giovedì sarà dominata da un cielo molto nuvoloso sul Nord, con piogge diffuse e persistenti che assumeranno spesso la forma di rovesci e temporali intensi su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Sul resto del Nord, dall’Emilia al Triveneto, i fenomeni saranno più intermittenti ma comunque presenti. Nubi in aumento anche in Toscana, dove dal pomeriggio arriveranno i primi temporali, mentre nel resto del Paese prevarrà ancora il sole. Le temperature caleranno in maniera evidente al Nord e sulla Sardegna occidentale, mentre al Centro-Sud si registrerà un’ulteriore impennata con valori fino a 35 gradi. I venti di Scirocco, in intensificazione, renderanno mossi o molto mossi i mari di ponente e l’Adriatico centro-settentrionale.

Le Previsioni per venerdì

Il quadro di venerdì vedrà un ulteriore peggioramento al Centro-Sud, con nuvolosità in aumento e piogge diffuse soprattutto nelle aree interne e lungo le regioni tirreniche. Non mancheranno temporali anche intensi, mentre sul versante adriatico i fenomeni saranno più sporadici e meno rilevanti. Al Nord insisteranno le nubi con nuove piogge e temporali, più frequenti tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Le temperature subiranno un calo al Nord-Est, al Centro, in Sardegna e in Campania, mentre resisterà ancora il caldo estremo in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con valori superiori ai 35 gradi.

La tendenza per il weekend

La giornata di sabato 30 agosto sarà segnata dagli ultimi strascichi della perturbazione numero 5 al Sud, con precipitazioni isolate, mentre una nuova veloce perturbazione, la numero 6, porterà piogge rapide su Nord-Est e Centro. Nord-Ovest, Sicilia e Sardegna vivranno invece una fase di tempo più stabile e soleggiato. Le temperature caleranno ulteriormente lungo l’Adriatico e al Sud, pur mantenendosi ancora sopra i 30 gradi in Puglia e nell’area ionica, mentre si noteranno lievi rialzi al Nord-Ovest. Domenica, infine, si prospetta una tregua generale: il sole tornerà a prevalere su gran parte d’Italia, le temperature risaliranno al Centro-Nord e scenderanno ulteriormente al Sud, dove difficilmente si andrà oltre i 30-31 gradi.

