Meteo: triplice allerta in Italia per il 24 maggio, allerta rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla in 6 regioni. Ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia e in particolare in alcuni regioni del Nord. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche per mercoledì 24 maggio 2023 uno stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni. E' ancora allarme idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna dopo la tragica alluvione.

Meteo, Emilia Romagna in allerta rossa e arancione per il 24 maggio

L'Emilia Romagna è ancora in allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allarme meteo per mercoledì 24 maggio in buona parte della regione. Dopo la tragica alluvione che ha causato 14 vittime, picchi di 36mila sfollati e danni enormi e ancora non quantificabili al territorio, nella giornata di mercoledì 24 maggio scatta l'allerta rossa per rischio idraulico in Emilia e nelle zone: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola.

Non solo, in Emilia Romagna è stata diramata anche un'allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Intanto anche per mercoledì 24 maggio è stata confermata la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori di Ravenna. Scuole chiuse quindi a Ravenna come comunicato dall'Amministrazione: "si sta facendo di tutto per prevederne la riapertura nella giornata di giovedì 25, ma questo potrà essere confermato soltanto nella giornata di domani in quanto dipende da come evolveranno le condizioni della viabilità".

Meteo in Italia, scatta allerta gialla il 24 maggio: ecco le regioni a rischio

L'ondata di maltempo non coinvolge solo l'Emilia Romagna, visto che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla anche nel resto d'Italia. Diverse le regioni a rischio che, mercoledì 24 maggio 2023, dovranno fare i conti con una allerta piogge. Ecco le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Emilia Romagna : Bassa collina e pianura romagnola, Pianura ferrarese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Pianura reggiana, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Alta collina romagnola;

: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura ferrarese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Pianura reggiana, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Alta collina romagnola; Lazio : Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere;

: Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere; Lombardia : Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Valchiavenna, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina;

: Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Valchiavenna, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina; Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Trasimeno - Nestore, Alto Tevere.

L'allerta gialla è stata comunicata anche per un rischio idraulico solo in Emilia Romagna nelle zone Montagna romagnola, Montagna bolognese. Infine stato di allerta meteo per rischio idrogeologico in 3 regioni: