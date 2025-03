Meteo: veloce irruzione fredda in vista con fiocchi di neve a bassa quota! Dettagli e tempistiche

Durante i primi giorni della prossima settimana il tempo sull’Italia sarà influenzato da un campo di alta pressione in rinforzo sull’Europa centro orientale. Come anticipato, lungo il bordo di questo anticiclone martedì 18 si attiveranno venti da nordest che sospingeranno temporaneamente aria fredda continentale verso il nostro Paese. In seguito, già da mercoledì 19 (Festa del Papà), le temperature torneranno a salire.

Scendendo nel dettaglio, nella notte di martedì saranno possibili spruzzate di neve fino a 700 m circa a ridosso delle Alpi piemontesi, più insistenti nel Cuneese; fiocchi fino a quote collinari anche sull’Appennino centro meridionale, specie sul lato adriatico. Al mattino ampie schiarite sul Centro-Nord del Paese, precipitazioni isolate in Calabria, sulla Puglia, in Basilicata e sul nordest della Sicilia. Nel pomeriggio deboli rovesci residui solo sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria. Temperature quasi ovunque in calo (tranne in Sardegna) a causa di una vivace ventilazione da est o nordest.

Festa del Papà con temperature nuovamente in rialzo e tempo stabile: la tendenza meteo

Mercoledì la stabilità atmosferica prevarrà su tutte le regioni. Il tempo sarà generalmente soleggiato, salvo annuvolamenti locali sull’estremo Sud e nelle isole. Nella notte e al mattino elevato rischio di gelate tardive anche a basse quote su molti settori del Centro Nord. Le temperature massime per contro saranno in aumento al Nord e sulle regioni centrali adriatiche.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti anche giovedì 20 l’alta pressione sarà ancora in grado di tenere lontane le perturbazioni atlantiche. Per maggiori dettagli e conferme dello scenario appena descritto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.