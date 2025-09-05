FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, instabilità residua al Nord e clima estivo al Centro-sud: le previsioni

Alta pressione sub-tropicale in rinforzo ma il Nord vedrà ancora qualche rovescio o temporale in attesa di un weekend dal sapore estivo. Le previsioni meteo del 5-6 settembre
Previsione5 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione di matrice subtropicale torna protagonista nel fine settimana, garantendo tempo prevalentemente stabile e soleggiato da nord a sud, con temperature tipicamente estive fino a punte intorno ai 28-30 gradi al Nord, 30-32 gradi al Centro-Sud, ma con picchi anche oltre sulle Isole, in particolare in Sardegna dove i termometri potrebbero raggiungere i 35 gradi. Il Nord, prima che il tempo torni stabile, dovrà fare i conti nelle prossime ore con la coda di una perturbazione (la n.2 di settembre) in transito sull’Europa centrale, che causerà ancora alcune piogge o rovesci su Lombardia, Liguria e Nord-Est fino ad allontanarsi definitivamente in serata. La tendenza per la prossima settimana mostra ancora un ampio margine di incertezza. Lo scenario più probabile vede un inizio ancora stabile ed estivo in continuità col fine settimana. Successivamente il promontorio anticiclonico dovrebbe tendere ad orientarsi verso i Balcani e l’Europa dell’est esponendo le nostre regioni settentrionali e parte del Centro agli effetti delle correnti perturbate atlantiche che potrebbero, così, determinare alcune fasi piovose la cui portata effettiva non è ancora possibile da valutare. Nel frattempo le regioni meridionali si troveranno ancora protette dall’alta pressione che, col proprio carico di aria calda, continuerebbe a garantire condizioni di stabilità con sole e caldo oltre la norma.

Previsioni meteo per venerdì 5 settembre

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud, salvo qualche iniziale annuvolamento sull’alta Toscana. Un po’ di nuvole in transito su parte del Nord, con isolate piogge o rovesci su Alpi centro-orientali, alta Lombardia e Liguria centro-orientale. Nel pomeriggio precipitazioni concentrate soprattutto su Alpi orientali, est Lombardia, Veneto e nord dell’Emilia, in miglioramento alla sera. Temperature massime in leggera flessione al Nord con valori dai 24 ai 29 gradi; stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Sud, fino a punte di 28-33 gradi. Un po’ ventoso sui mari di ponente e sullo Ionio.

Previsioni meteo per sabato 6 settembre

Giornata stabile e soleggiata, con solo qualche velatura in transito al Centro-Nord e in Sardegna e modeste nuvole a ridosso dei monti per lo più nelle ore pomeridiane. Temperature massime in leggero calo sul medio Adriatico, stazionarie o in lieve crescita nel resto d’Italia; valori dai 25 ai 31 gradi, ma con locali punte di 32-34 gradi al Sud e sulle Isole. Insiste un po’ di Maestrale fra il medio-basso Adriatico e lo Ionio orientale.

