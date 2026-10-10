Meteo: inizio settimana con qualche pioggia, poi torna l'anticiclone! La tendenza da martedì 13

Dopo il passaggio di una rapida perturbazione attesa sull'Italia lunedì 12 ottobre, gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che da martedì il tempo diverrà più stabile grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che punterà verso l’Europa centrale e il Nord Italia lasciando, almeno inizialmente, esposta la nostra penisola a correnti orientali relativamente fredde, ma sostanzialmente asciutte. Le temperature potrebbero scendere leggermente sotto la media, soprattutto lungo il versante adriatico. Fra mercoledì e giovedì l’alta pressione si espanderà più decisamente anche verso il Centro-Sud garantendo maggiore stabilità anche al meridione, accompagnata da un successivo generale rialzo termico.

Entro venerdì le temperature torneranno leggermente sopra la media al Nord, nel settore tirrenico e sulle Isole. Durante questa fase non si esclude la formazione di nebbie nelle pianure e valli durante le ore più fredde. I dati più aggiornati evidenziano un indebolimento dell’anticiclone nel fine settimana, con il tentativo da parte di una perturbazione di farsi strada verso le nostre regioni occidentali, ma senza causare effetti significativi.

La tendenza meteo da martedì 13 ottobre

Più in dettaglio, stando alle attuali proiezioni, martedì il tempo sarà stabile, con solo dei temporanei annuvolamenti al Nord, nelle regioni adriatiche e all’estremo Sud. Non si escludono sporadiche precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria e settori nord ed est della Sicilia. Temperature massime in calo in pianura Padana, sulle regioni adriatiche e all’estremo Sud, quasi stazionarie altrove; valori leggermente sotto la media nelle regioni adriatiche, punte di 24-25 gradi nel versante tirrenico e sulle Isole. Venti moderati o tesi da nord o nord-est al Centro-Sud.

Mercoledì 14 tempo in prevalenza soleggiato, con solo delle velature passeggere e qualche addensamento più compatto nelle Alpi di confine. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in leggero calo al Sud e in Sicilia. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud.