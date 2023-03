Meteo: inizio settimana con condizioni tardo invernali, ma da mercoledì qualcosa cambia

Breve fase di clima invernale in Italia con venti, freddo e un brusco calo delle temperature da Nord a Sud per il passaggio della perturbazione n.9 del mese. Tutto cambia da mercoledì 29 marzo con il ritorno del bel tempo e con un aumento delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, dopo il freddo un rialzo delle temperature

L'Italia è alle prese con l'ultimo colpo di coda dell'inverno che, complice la perturbazione n.9 di marzo, ha segnato il ritorno del freddo e delle piogge in Italia. Gli ultimi giorni, infatti, sono stati all'insegna di venti intensi e un calo importante delle temperature per la presenza di una aria fredda di origine artica che si farà sentire ancora fino alla giornata di martedì 28 marzo. Al Centro-Sud previste forti raffiche di vento con un brusco calo delle temperature, ma anche piogge e rovesci. Da martedì 28 la perturbazione si allontanerà dalla regioni del Sud, mentre da mercoledì assisteremo ad un gradualo rialzo delle temperature. Nella giornata di martedì 28 marzo, invece, piogge in Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Calabria tirrenica. In calo le temperature con valori vicini allo zero al Nord.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Da mercoledì 29 marzo cambia tutto. Nuvole al Centro-Nord, ma sono da escludere piogge e rovesci se non dal pomeriggio in Liguria e Toscana. In aumento le temperature. Nella giornata di giovedì 30 marzo è previsto l'arrivo di una debole perturbazione al Nord con qualche rovescio sulle Alpi, al Nord-Est e in Liguria. Nel resto del paese schiarite sia al Sud che Isole con le temperature ancora in aumento con le massime che toccheranno anche i 20°.

Nella giornata di venerdì 31 marzo, una perturbazione atlantica lambirà il Nord con un flusso di correnti occidentali e precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali e buona parte del Nord-Ovest. Nel weeekend, per il primo di Aprile è previsto un nuovo calo delle temperature per il possibile arrivo di un nuovo fronte freddo.