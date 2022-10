Meteo: in settimana arrivano le piogge autunnali, ecco dove, quando e tutti i dettagli

Che tempo farà durante questa settimana? Secondo le previsioni meteo arrivano le piogge autunnali. Dove? Da quando? Ecco tutte le informazioni sul cambio di rotta. Dopo una lunga ottobrata, che ha fatto sì che 'l'estate' proseguisse anche per tutto ottobre, con caldo anomalo e assenza di piogge, dai primi giorni del mese di novembre inizieremo ad avere le prime avvisaglie di un cambiamento che tenderà progressivamente a portare il tempo a un peggioramento.

Previsioni meteo: arrivano le perturbazioni

Quando arrivano le perturbazioni? Secondo le ultime previsioni meteo martedì 1 novembre una prima debole perturbazione transiterà sul Nord Italia. Potranno verificarsi deboli piogge sul Nord-Ovest e un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni che si affacciano sul Tirreno.

Ciò che desta maggiore interesse per la fine del caldo e il ritorno delle piogge è la perturbazione in arrivo verso la fine della giornata di giovedì 3 novembre 2022. La seconda perturbazione del mese sarà sicuramente più intensa. Dove colpirà? In tarda serata e nella notte tra il 3 e il 4 transiterà sul Centro-Nord e la Sardegna. Il tempo sarà molto instabile e si potranno verificare rovesci e possibili temporali che dal Nord si estenderanno alle regioni centrali tirreniche e poi verso Sud. I venti settentrionali, infine, saranno responsabili di un deciso calo delle temperature.

Meteo: i dettagli sulle previsioni dopo il ponte di Ognissanti

Che tempo farà dopo il ponte di Ognissanti? Secondo le ultime previsioni meteo la giornata di giovedì 3 novembre vedrà un afflusso di aria umida pronta a interessare le regioni settentrionali e in parte del Centro. Vi saranno cieli nuvolosi e ulteriori cali termici. In che misura? Ebbene al Nord la colonnina di mercurio si porterà vicino a temperature più in linea con le medie stagionali. Saranno possibili oltretutto anche perturbazioni al Nord-Ovest e in Toscana. Al Sud e sulle Isole non si prevedono invece cambiamenti. Giovedì sera, però, come dicevamo, arriverà una perturbazione più intensa. Tra la serata e la giornata di venerdì 4 novembre transiterà sul Centro-Nord e la Sardegna. Il tempo risulterà essere molto instabile, con rovesci e possibili temporali.