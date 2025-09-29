Lunedì 29 settembre con tempo in miglioramento, ma si avvicina già la prima perturbazione di ottobre

Condizioni meteo in miglioramento in questo inizio di settimana: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da una prevalenza di tempo stabile e asciutto con temperature in leggero rialzo e in linea con le medie del periodo; se di notte e al primo mattino si avvertirà un po’ di freddo, nelle ore pomeridiane il clima sarà mite.

L’evoluzione per i giorni successivi mostra ancora ampi margini di incertezza, sebbene i modelli di previsione suggeriscano per metà settimana, già da mercoledì, la probabile irruzione sul nostro Paese di correnti fredde settentrionali associate ad una fase di tempo instabile e perturbato, specie nelle regioni del Centro-Sud. L’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo darà luogo alla formazione di un vortice ciclonico che andrà a posizionarsi all’estremo Sud. Le temperature subiranno un brusco e sensibile calo e si attiverà inoltre una forte ventilazione da nord con i mari che diventeranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 29 settembre

Tempo bello e soleggiato al Nord e su regioni tirreniche, Sardegna, Sicilia meridionale e occidentale. Tempo più variabile nel resto d’Italia, con una alternanza tra sole e annuvolamenti ma pochi fenomeni di rilievo: al mattino isolate piogge lungo le aree costiere della Puglia, nel pomeriggio a ridosso dei rilievi abruzzesi occidentali e della Calabria. Un po’ di freddo al mattino.

Temperature massime pomeridiane in lieve rialzo al Nord-Ovest e al Centro, senza grandi variazioni altrove; valori per lo più tra 21 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sicilia e Sardegna. Venti localmente moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, deboli altrove. Mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; un po’ mosso il Tirreno centro-meridionale, l’Adriatico centrale e il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.

Le previsioni meteo per martedì 30 settembre

Nubi in aumento nell’estremo Nord-Est con un cielo fino a nuvoloso e possibili isolate e deboli piogge tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto d’Italia tempo più variabile e soleggiato con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso; nel pomeriggio possibili brevi piovaschi in Appennino e nel sudest della Sardegna.

Temperature in lieve diminuzione al Nord-Est, stazionarie altrove; valori in linea con le medie del periodo. Venti ovunque di debole intensità, salvo moderati rinforzi da nordest sull’alto Adriatico. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.