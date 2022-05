Meteo, in arrivo due perturbazioni: ecco dove e quando

Due nuove perturbazioni in arrivo sul nostro Paese. Le previsioni meteo per la prima settimana di maggio sono all'insegna del maltempo con pioggia e rovesci che interesseranno tutte le regioni. Ecco nel dettaglio cosa c'è da aspettarsi.

Meteo Italia: dal 5 maggio arriva il cattivo tempo

L'estate è ancora lontana stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Se mercoledì 4 maggio vivremo una condizione climatica instabile da nord a sud, per la giornata di giovedì 5 maggio il nostro paese sarà colpito dall'azione di due perturbazioni che contribuiranno alla formazione di un vortice ciclonico. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso lungo tutto lo stivale uno stato di squilibrio nell'atmosfera accompagnato da nuvole e schiarite al centro-sud e piogge e rovesci tra Nord Ovest e Sardegna.

Il maltempo interesserà buona parte delle regioni del Nord Est e centro nel pomeriggio di giovedì 5 maggio con un possibile coinvolgimento in serata anche del settore del medio Adriatico, del Sud e della Sicilia. Con l'arrivo delle perturbazioni si registrerà anche un lieve calo delle temperature, in particolare nelle regioni del Nord, mentre nelle zone del Sud e nelle isole sono previsti picchi anche oltre i 25° C complici i venti di Scirocco.

Perturbazioni in arrivo Italia: meteo variabile da Nord a Sud

Il nostro paese tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio dovrà fare i conti con l'arrivo di due nuove perturbazioni. La numero 2 di maggio, prevista per giovedì 5, di origine atlantica proviene dalla Francia e sembrerebbe puntare verso le regioni del Nord. La perturbazione numero 3, invece, in arrivo venerdì 6 maggio sarà di origine nord africana e avrà un impatto più debole rispetto alla precedente interessando principalmente le isole e le regioni centro-meridionali.

L'unione di queste due perturbazioni comporterà la formazione di una circolazione ciclonica con l'arrivo di piogge e rovesci, anche intensi, in alcune zone del Centro Sud. Previsti anche venti di forte intensità e mari mossi.

La situazione non dovrebbe migliorare neppure durante il weekend del 7-8 maggio quando la circolazione ciclonica si dirigerà verso est lasciando degli strascichi in tutto il Paese. Previste piogge, anche abbondanti, nelle regioni del centro-sud e isole, mentre al nord possibili schiarite con qualche rovescio localizzato nelle zone di montagna. E' importante sottolineare che si tratta di tendenze e che il ritorno della pioggia è una manna dal cielo per le regioni del Settentrione che da mesi vivono uno stato di Sos siccità.