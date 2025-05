Meteo: il maltempo tiene lontano il caldo africano a fine maggio?

Maggio continua ad essere fortemente instabile dal punto di vista meteo. Da martedì 20 maggio l'Italia sarà divisa in due. Il Centro-Sud rimarrà sotto l'influenza del caldo africano mentre il Nord Italia sarà interessato da temporali sparsi che si faranno più diffusi e intensi. Tra le regioni a rischio per fenomeni intensi si segnalano Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Meteo, maggio 2025 ancora instabile: in arrivo nuove piogge

Tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio le regioni centrali saranno colpite da una nuova perturbazione che porterà precipitazioni a sfondo temporalesco con calo termico. Dopo questa perturbazione potrebbe affacciarsi il caldo ma sempre all'interno di un contesto piuttosto movimentato. L'Italia potrebbe trovarsi coinvolta in un confronto tra masse d’aria molto differenti: da una parte le correnti fresche provenienti dall’Atlantico, dall’altra le calde correnti in arrivo dal Nord Africa.

La tendenza per l'ultima settimana di maggio non mostra cambiamenti sostanziali nello scenario meteorologico. Al Nord persisterà una certa instabilità, in particolare su Alpi e Prealpi, anche se inserita in un contesto più variabile, con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi. Al Centro, le zone interne resteranno soggette a possibili temporali nelle ore pomeridiane, mentre lungo le coste prevarranno momenti più soleggiati. Al Sud si intravede un timido tentativo di stabilizzazione con condizioni più serene e soleggiate, ma l’instabilità non sarà ancora del tutto assente: rovesci e temporali isolati continueranno a manifestarsi, soprattutto nelle aree montuose e interne.

Meteo, arriva il caldo?

Quest'anno, più che mai, l'estate stenta a decollare. L'anticiclone africano non avanza e sembra quasi del tutto assente nel nostro Paese. Quando arriverà il caldo vero, quello da estate piena? Un cambiamento significativo potrebbe verificarsi solo nella terza decade di maggio, o addirittura nell’ultima settimana del mese, quando l’anticiclone potrebbe finalmente fare il suo ingresso deciso. Le aree maggiormente interessate da questa fiammata di caldo sarebbero le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori, dove le temperature potrebbero agevolmente superare i 30°C, in particolare in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Anche il Centro Italia potrebbe sperimentare giornate decisamente calde, con valori che si avvicinerebbero o supererebbero i 28-29°C. Al Nord, invece, il caldo si farebbe sentire in maniera più moderata, con punte massime comprese tra i 25 e i 27°C.