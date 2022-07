Meteo, il caldo concede una tregua: in arrivo qualche temporale. Ecco dove e quando

Il caldo prosegue e non si placa nel weekend, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in alcune aree dell'Italia. Ma la prima tregua è in arrivo nella prossima settimana: ecco dove e quando.

Prosegue il caldo, quando la tregua?

E' un'ondata di calore intensa e duratura quella che stiamo vivendo e la vivremo ancora perché il caldo non accenna a placarsi nemmeno in questo weekend. Proseguirà infatti l'azione della massa d'aria di origine subtropicale, che stazionerà tra il Mediterraneo e l'Europa meridionale.

Condizioni queste che consentiranno al caldo di non agire solamente nelle ore diurne con picchi fino a 40 gradi, ma anche di notte con le minime che supereranno i 20 gradi. Anche in montagna le temperature saranno estreme con lo zero termico in salita addirittura fino a 4.800-5.000 metri. Inoltre il tempo soleggiato e i pochi episodi di instabilità sui rilievi, in particolare sulle Alpi, aggraveranno l'emergenza idrica e il rischio d'incendi.

Questa tendenza proseguirà oltre il weekend e durerà fino alla prossima settimana e, dunque, almeno fino alla fine del mese. Si prevede solo una leggera attenuazione al Nord, grazie al parziale indebolimento dell’anticiclone africano che lascerà temporaneamente il posto a correnti occidentali instabili. Sarà dunque possibile assistere, nelle regioni settentrionali, a temporali che andranno a interessare localmente anche la pianura, in particolare fra martedì 26 e mercoledì 27 luglio; data la notevole disponibilità di energia, i fenomeni potrebbero rivelarsi molto intensi e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Meteo, le previsioni per sabato 23 luglio

La giornata di oggi risulterà molto soleggiata e caratterizzata dal caldo in gran parte del nostro Paese, fatta eccezione per un po’ di nuvole lungo le Alpi dove saranno possibili rovesci o temporali fin dal mattino, ma più diffusi nelle ore centrali del giorno e con la possibilità di occasionali temporali anche sulla pianura piemontese. Sono previsti temporanei cali termici nel settore alpino e a Nord-Ovest; diversa invece la situazione sul versante adriatico e al Sud, con temperature in ulteriore aumento.

Meteo, le previsioni per domenica 24 luglio

Condizioni meteorologiche che si confermano stabili anche nella giornata di domenica, con tempo soleggiato in gran parte della penisola. Da segnalare solo qualche annuvolamento più significativo sui rilievi e parte delle riviere liguri. Non si esclude lo sviluppo di brevi rovesci tra le Dolomiti e i rilievi friulani. Più in generale, però, il caldo sarà ancora più intenso e si registreranno diffusamente massime sopra i 35 gradi e picchi tra i 38 e i 40. A partire da metà giornata, grazie all'azione delle brezze marine, la calura verrà mitigata lungo le coste. Mari calmi o poco mossi, salvo il Ligure orientale che sarà localmente agitato.