Meteo halloween 2022: che tempo farà il 31 ottobre? Ecco i dettagli

Che tempo farà il 31 ottobre? Tutti vogliono sapere le previsioni meteo per halloween 2022 sia per via del lungo ponte che spinge molti a mettersi in viaggio per le varie località turistiche, sia per la piena riuscita di varie feste ed eventi che sono stati organizzati in occasione della notte più mostruosa che ci possa essere. Ecco quindi le ultime news sulle tendenze meteo per lunedì e i giorni che lo precedono o lo seguono.

Meteo fine settimana: il tempo per il weekend precedente al 31 ottobre

Tempo stabile, assenza di piogge e caldo fuori stagione. Ecco che tempo farà per quasi tutto il ponte di Ognissanti e sicuramente anche ad Halloween. Tutta colpa dell’alta pressione di matrice africana che rimane ben salda sul Mediterraneo e si spinge verso l’Europa centro-orientale e la Scandinavia. Le temperature sono destinate ad aumentare e l’anomalia termica a raggiungere di conseguenza livelli eccezionali in molte aree del nostro continente con 12-14 gradi oltre la norma.

Nel weekend che precede Halloween avremo pertanto giornate belle e calde. Sabato 29 ottobre, ad esempio, a parte foschie dense, locali nebbie e nubi basse lungo il corso del Po, nelle valli interne del Centro, su Puglia e Sicilia occidentale, il tempo sarà generalmente soleggiato su tutta Italia. Le temperature? Al Nord si arriverà localmente oltre 25°C mentre sulla Sardegna saranno prossime a 30°C. Domenica 30 ottobre sull’Italia vi saranno pochi e modesti annuvolamenti su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna sud-orientale. Al mattino, invece, come accade da qualche giorno a questa parte, vi potranno essere nebbie su parte della Val Padana e sulle coste dell’alto Adriatico.

Previsioni meteo 31 ottobre: Halloween all'insegna del caldo



L’anticiclone Nord-africano sarà protagonista anche il 31 ottobre, giorno di Halloween. Tempo stabile e soleggiato. Come sempre vi sarà il rischio nebbie nelle ore più fredde della giornata sulle pianure e sulle coste del Nord. Le temperature? In lieve aumento al Sud e in Sicilia e con valori al di sopra della norma, compresi tra i 20 e i 26 gradi. Che tempo farà dopo Halloween? L'1 e il 2 novembre le giornate trascorreranno come ormai ci siamo abituati. Da metà della prossima settimana, invece, potrà esserci un peggioramento.