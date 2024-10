Meteo, giovedì nero sul nostro Paese: temporali e vento da Nord a Sud, scuole chiuse in diverse città

Un giovedì "nero" in Italia colpita da una forte ed intensa ondata di maltempo. Scatta l'allerta maltempo per il passaggio di un ciclone sul Mar Tirreno con fenomeni temporaleschi intensi e diverse criticità. Al Nord Italia è stata diramata anche l'allerta meteo arancione in 5 regioni.

Maltempo oggi, piogge e rovesci in Italia

Il mese di ottobre è iniziato nel segno del maltempo con il passaggio di una doppia perturbazione atlantica responsabile di una forte ed intensa ondata di piogge e temporali in Italia. Tra oggi, giovedì 3 ottobre, e domani venerdì 4 ottobre sono previste piogge torrenziali in diverse regioni e non si esclude il rischio di nubifragi e criticità. In Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria è scattata l'allerta meteo arancione con possibili conseguenze e criticità in diverse zone. Rovesci e temporali diffusi in buona parte del paese e in particolare nella Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio.

Nelle prossime ore l'ondata di maltempo raggiungerà anche le Marche, la regione Veneto e l'Emilia Romagna colpita recentemente da una violentissima alluvione. Non solo le regioni del Nord, il passaggio del cilcone interesserà anche le restanti regioni del Nord, Lombardia compresa, e successivamente anche la Sardegna e la Campania dove è stata diramata l'allerta meteo gialla.

Maltempo in Italia, scuole chiuse a Livorno e Ancona

L'Italia è nella morsa del maltempo. Piogge diffuse e temporali, anche sotto forma di nubifragi, stanno interessando dalle prime ore del mattino di giovedì 3 ottobre buona parte delle regioni. Dopo il bollettino di allerte meteo gialla e arancione diramate dal Dipartimento della Protezione Civile in diverse città e comuni sono state chiuse le scuole. «"Date le condizioni medie di saturazione dei suoli - si legge sul sito della Protezione Civile - si prevedono criticità idrogeologiche diffuse e innalzamenti significativi di fiumi e torrenti».

In via precauzionale scuole chiuse nelle Marche nelle città: Ancona, Falconara, Jesi, Osimo e Senigallia, ma anche ad Agugliano, Polverigi, Camerata Picena e a Trecastelli. Anche in Toscana, per la precisione a Livorno, il sindaco Luca Salvetti ha deciso per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati a causa dell'allerta meteo arancione per rischio frane e allagamenti diramata dalla protezione unica della protezione civile.