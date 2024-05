Meteo, giovedì 9 instabile al Sud poi torna l'anticiclone: migliora a partire dal Nord Italia

Giovedì 9 il vortice depressionario attualmente in azione sull’Italia tenderà a scivolare ulteriormente verso sud mantenendo ancora condizioni di instabilità sulle regioni meridionali. Alle sue spalle va rinforzandosi invece un promontorio di alta pressione che garantisce un miglioramento accompagnato anche dall’afflusso di aria più calda con conseguente rialzo termico.

Tra venerdì e il fine settimana l’anticiclone conferirà stabilità diffusa soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna mentre sul Meridione fino a sabato in quota scorreranno ancora correnti settentrionali leggermente instabili con effetti concentrati a ridosso dei monti.

Domenica qualche episodio di instabilità dovrebbe tornare a coinvolgere invece il settore alpino. Nel fine settimana le temperature torneranno ovunque nella media o leggermente sopra con valori generalmente compresi fra 20 e 27 gradi.

Poi all’inizio della prossima settimana l’alta pressione potrebbe cominciare a indebolirsi a iniziare dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 9

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, salvo degli addensamenti sui rilievi alpini con la possibilità nel pomeriggio di brevi temporali isolati nelle Prealpi lombarde. Schiarite via via più diffuse anche in Toscana, Umbria e Marche.

Cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con piogge sparse e locali temporali in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più isolati su Puglia meridionale, basso Lazio e sud della Sardegna.

Temperature in aumento al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e Sicilia occidentale, stazionarie o in lieve calo nel resto del Sud. Venti fino a moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 10

Al mattino un po’ di nuvole sparse su alto Piemonte, Prealpi lombarde, Sud peninsulare e Messinese, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi del Meridione con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali in Calabria, nell’est della Sicilia, nell’Appennino lucano e nel Frusinate.

Temperature in rialzo anche sensibile nel settore ionico e in Sicilia, stabili o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese. Ancora venti settentrionali, fino a moderati su Adriatico, alto Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.