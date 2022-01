Meteo, Giorni della Merla: sabato 29 e domenica 30 prevale il sole, ma con delle eccezioni

Le condizioni meteo del weekend del 29 e 30 gennaio, Giorni della Merla, saranno inizialmente condizionate dal veloce allontanamento della perturbazione numero 6 del mese.

Dopo il passaggio nella notte di una perturbazione (la n. 6 del mese), già nella giornata di sabato 29 è atteso infatti un generale miglioramento del tempo sul medio Adriatico e al Sud. L’aria fredda al seguito della perturbazione è responsabile di un temporaneo calo delle temperature nelle regioni centro-meridionali e un deciso rinforzo del vento di Tramontana al Sud.

Domenica 30 l’alta pressione che nel frattempo continua dominare sul Nord Italia tonerà ad estendersi anche al Centro-Sud, attenuando il freddo e il vento da nord. Il miglioramento al Centro-Sud sarà solo temporaneo perché è molto probabile che già tra lunedì 31 e martedì 1 le regioni centro-meridionali verranno attraversate da una nuova e veloce perturbazione (la n. 7 di gennaio) in arrivo dal Nord Europa.

Anche in questa occasione il Nord Italia, protetto dall’arco alpino, verrà sostanzialmente saltato dalle precipitazioni che quindi continueranno a scarseggiare. Si aggraverà quindi il prolungato e grave episodio di siccità che sta colpendo le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Ovest dove non si segnalano piogge e nevicate significative da ormai un mese e mezzo.

Grazie però all’attivazione in quota di venti settentrionali con locali episodi di Föhn alle basse quote, specie da martedì le nebbie si dissolveranno e assisteremo ad un lieve miglioramento della qualità dell’aria.

Le previsioni meteo per sabato 29

Prima dell’alba nuvole e precipitazioni residue su Calabria e Sicilia nord-orientale, nevose sui rilievi fin verso 900-1200 metri: tendenza ad un rapido miglioramento già nel corso della mattinata. In tutto il Paese sarà pertanto una giornata sarà prevalentemente soleggiata, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota al Centro-Nord e residui innocui annuvolamenti al Sud e in Sicilia. Al Nord nebbie o strati di nubi basse in pianura padana e coste adriatiche, in temporaneo dissolvimento nel pomeriggio e in serata.

Temperature in calo sulla maggior parte delle regioni, più sensibile sulle regioni meridionali. All’alba gelate diffuse al Nord e nelle aree interne del Centro. Venti da moderati a tesi di Tramontana in Molise, al Sud e Sicilia fino a forti tra Puglia e ionio. mari prospicienti, che diverranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 30

Tempo stabile in tutta Italia e in gran parte soleggiato. Strati nuvolosi bassi renderanno il cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso soltanto in Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. Al mattino presenza di nebbie sulla Valpadana centro-orientale, in successivo diradamento. In serata nuvolosità in aumento anche sul medio-basso Tirreno.

Temperature quasi ovunque in rialzo, a parte le minime al Sud e in Sicilia che subiranno una lieve diminuzione; valori pomeridiani oltre le medie al Nord. Venti localmente moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole. Localmente mossi i mari di ponente e quelli meridionali.