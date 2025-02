Meteo: freddo estremo sull'Europa orientale, cosa attende l'Italia? Le previsioni dal 21 febbraio

La massa di aria gelida che ha investito l’Europa nord-orientale si sta spostando verso sud-est in direzione della Grecia e del Mediterraneo orientale: sul settore orientale del continente la situazione è climaticamente estrema con giornate di ghiaccio, temperature minime inferiori ai -15 gradi e valori massimi che restano diffusamente sotto lo zero.

Nel frattempo l’Italia, dopo essere stata solo temporaneamente lambita dall’aria fredda, vedrà un graduale aumento delle temperature e condizioni di tempo in prevalenza stabile per l’affermarsi dell’alta pressione accompagnata da aria più temperata. In questi giorni non manca però la nuvolosità.

Nel fine settimana l’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la numero 6 di febbraio) riuscirà a determinare un aumento delle nubi soprattutto al Centro-Nord, con qualche pioggia.

Le previsioni meteo per venerdì 21 febbraio

Domani il cielo sarà nuvoloso e a tratti coperto tra Calabria e Sicilia, con sporadiche piogge; nel resto dell’Italia inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma da metà giornata nubi in aumento su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime quasi invariate, massime in ulteriore rialzo al Centro-Nord. Venti deboli meridionali sui mari di ponente, moderato grecale nello Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 22 febbraio

Nubi in aumento sul Centro-Nord con un cielo a tratti coperto. Nel corso della giornata piogge possibili su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Altrove nuvolosità sparsa ma con maggior spazio per locali schiarite, specialmente sul settore alpino, lungo l’Adriatico e sul settore ionico.

Temperature minime in rialzo sui settori con copertura nuvolosa notturna; temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti meridionali in intensificazione e fino a moderati sui mari di ponente, in particolare in Sardegna e nei mari limitrofi.