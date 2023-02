Meteo ancora gelo e neve, le previsioni per i prossimi giorni: ecco cosa accadrà

Prosegue l'ondata di gelo in Italia nella morsa di un vortice di freddo artico destinato a perdurare fino al weekend. Nella settimana più fredda dell'inverno previsti nubifragi, nevicate abbandonanti e venti di tempesta. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'Italia nell'apice del freddo artico: gelo e neve fino a venerdì

Non si placa l'ondata di freddo artico che da giorni ha colpito l'Italia per via delle correnti nord-orientali che stanno interessando l'Europa dell'est e il nostro paese. A peggiorare la situazione anche il passaggio della perturbazione n.4 di febbraio in arrivo dai Balcani che ha colpito in pieno il Mediterraneo centrale. Da segnalare anche l'arrivo della perturbazione n.5 del mese in arrivo tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio che determinerà un ulteriore calo delle temperature con nevicate a bassa quota sul medio-basso Adriatico, in Calabria e in Sardegna. Proprio in Sicilia saranno giorni di forte maltempo per il passaggio di venti tempestosi, possibili nubifragi e nevicate abbondanti oltre 700 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 9 febbraio: bel tempo e sole al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre nuvole sono previste a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest e nel pomeriggio anche sul Lazio. Da segnalare anche rovesci su Marche, Abruzzo, Molise, Potentino e Salernitano, e piogge miste a nevischio sui relativi rilievi oltre i 100-300 metri. Maltempo anche in Sardegna, mentre in Sicilia e Calabria si segnalano forti rovesci con quota neve intorno a 500-600 metri in Calabria, 700-900 metri in Sicilia. Le temperature in calo quasi ovunque con gelate diffuse fra la notte e il mattino al Nord e Centro.

Meteo, prossimi giorni: nubifragi e temperature sotto lo zero

Nella giornata di venerdì 10 febbraio maltempo diffuso al Centro-Sud con Sicilia e Calabria colpite da una violenta ondata di rovesci e precipitazioni con possibile rischio nubifragi sulla Sicilia orientale dove nevicherà abbondantemente oltre i 700 metri all'interno. Nel resto del Sud tempo via via in miglioramento, anche se non mancheranno annuvolamenti e nubi. Al Nord ancora sole e bel tempo.

Le temperature ancora sotto lo zero al Nord e Centro, mentre le massime sono in aumento. Da sabato 11 febbraio la perturbazione, attiva sulla Sicilia, si allontanerà verso la Libia favorendo un miglioramento delle condizioni climatiche con tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese. Anche domenica 12 febbraio bel tempo soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, mentre annuvolamenti in aumento al Centro-Sud senza precipitazioni di rilievo. Temperature in ulteriore rialzo specialmente al Nord.