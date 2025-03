Meteo, fronte freddo in arrivo: fase instabile e venti forti

Questo inizio di settimana sarà caratterizzato ancora da tempo variabile e molto instabile. Una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo (la numero 15 del mese di marzo) in discesa dal Nord Europa e diretta verso i Balcani coinvolgerà anche l’Italia. Dopo aver attraversato rapidamente la nostra Penisola favorirà la formazione di un’area di bassa pressione che insisterà in prossimità del nostro Paese mantenendo il tempo instabile soprattutto al Centro-sud fino a giovedì. La depressione richiamerà venti freddi settentrionali determinando un calo delle temperature che temporaneamente si porteranno anche su valori inferiori alla media climatica con una sensazione di clima più freddo accentuata anche dall’azione del vento. Saranno possibili raffiche di 50-70 km/h che renderanno i mari fino a molto mossi. Mercoledì e giovedì l’atmosfera potrebbe rimanere ancora instabile su parte del Centro-sud con una evoluzione caratterizzata comunque da ampi margini di incertezza.

Previsioni meteo per lunedì 31 marzo



Al mattino molte nubi con piogge e rovesci nelle regioni adriatiche dalla Romagna fino alla Puglia, precipitazioni sparse nelle zone interne del Centro-Sud con neve sull’Appennino centrale fino ai 1400-1500 metri, piogge più isolate tra basso Lazio e Campania e in Sicilia. Ampi rasserenamenti in Toscana, nell’est della Sardegna e al Nord, salvo nubi e qualche isolato fenomeno tra Valtellina e Alto Adige. Nel pomeriggio l’instabilità si accentua al Sud e in Sicilia, con numerosi rovesci e temporali, residue precipitazioni anche su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Possibili isolati rovesci anche in Emilia. Temperature massime per lo più in calo su Centro-Nord, Puglia e Campania. Giornata ventosa per venti dai quadranti settentrionali.

Previsioni meteo per martedì 1 aprile

Ancora tempo instabile con numerose precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale al Centro-sud, specie su regioni centrali adriatiche, Lazio, regioni meridionali e Sicilia; neve in Appennino, fino ai 1000 metri in quello centrale. Nuvolosità variabile anche su Venezie, bassa Val Padana ed estremo Nordovest con qualche fiocco di neve possibile su Appennino emiliano e Alpi occidentali; schiarite più ampie nel resto del Nord. Temperature in ulteriore calo. Insistono moderati o forti venti nord-orientali, con mari mossi o molto mossi.