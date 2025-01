Meteo, freddo polare, neve sotto i 1000 metri e brusco calo delle temperature in Italia: le previsioni del weekend

Il secondo weekend di gennaio 2025 è all'insegna del grande freddo. Le previsioni meteo delineano l'arrivo di una irruzione gelida con temperature in picchiata e una forte ondata di maltempo al Centro-Sud.

Meteo, freddo e neve in Italia nel fine settimana

L'Italia si prepara ad affrontare la più intensa ondata di freddo delle ultime settimane. L'arrivo di una serie di perturbazioni ha ripristinato condizioni climatiche di stampo invernale con il ritorno di piogge e temporali, ma anche di aria gelida con un conseguente calo delle temperature. In particolare da domenica 12 gennaio è previsto un brusco calo delle massime di anche -10° per l'afflusso di una massa d'aria fredda proveniente dall'artico. Non si escludono gelate diffuse al Centro-Nord, mentre nel weekend è prevista anche la formazione di un vortice ciclonico sul Mar Tirreno responsabile di una forte ondata di maltempo nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 10 gennaio: schiarite in Puglia, Sicilia e Sardegna, ma anche al Nord dove sono previsti banchi di nebbia nelle zone di pianura. Bel tempo e sole nel resto del paese con il rischio di qualche debole ed isolata pioggia su Campania, Calabria e Appennino Centrale. La neve torna ad imbiancare le Alpi centrali oltre 600 metri. In calo le temperature massime sulle Alpi centro-orientali, in Romagna, Marche e Abruzzo, stabili nel resto del paese. Sabato 11 gennaio nuvole al Centro-Sud con il rischio di piogge intense nel basso Tirreno orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Marche, buona parte del Sud e Sardegna. Nevicate sull'Appennino oltre i 1300 metri, ma in serata anche intorno ai 600-700 metri. In calo le temperature minime al Centro-Nord.

La tendenza meteo da domenica alla prossima settimana in Italia

Nella giornata di domenica 12 gennaio 2025 si delinea la presenza di un vortice di bassa pressione associato al passaggio delle perturbazioni 4 e 5 del mese. Nelle regioni del Nord e Toscana sono previste schiarite con un clima freddo, gelate notturne in pianura e temperature basse nonostante la presenza del sole. Nel resto del paese nuvole un clima reso ancora più freddo dalla presenza di venti settentrionali. In brusco calo le temperature. Non solo, si segnalano fenomeni temporaleschi intensi e nevicate sull’Appennino meridionale, anche a quota di bassa collina tra Irpinia e Lucania.

La tendenza meteo per la prossima settimana delinea tra lunedì 13 e martedì 14 ancora maltempo con piogge e temporali nelle regioni del Sud, ma anche sul medio Adriatico ed est della Sardegna. Non solo, in arrivo anche un flusso di gelide correnti nord-orientali che garantirà la persistenza di un clima freddo e gelido di stampo invernale con il rischio di neve a quote basse sull’Appennino centro-meridionale. Da mercoledì 15 gennaio l’alta pressione dovrebbe avanzare verso sud nel Mediterraneo centrale favorendo così l'esaurimento di queste correnti d'aria gelida con l'arrivo di masse d'arie più temperature con un lieve rialzo delle temperature. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguirci per maggiori dettagli.