Meteo: freddo nel weekend, poi perturbazione con pioggia e neve. Le zone coinvolte dal maltempo

Il secondo weekend di Novembre è all'insegna del maltempo da Nord a Sud. Le previsioni meteo delineano un peggioramento climatico dapprima nelle regioni del Sud e successivamente anche nelle regioni centrali. Da domenica freddo e neve con un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni.

Meteo, le previsioni del fine settimana da Nord a Sud

Dopo un venerdì caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, le previsioni meteo segnalano un peggioramento delle condizioni climatiche dapprima nelle regioni meridionali per poi risalire lungo la nostra penisola. Piogge e maltempo attesi in buona parte del Sud e Sicilia e successivamente nelle regioni centrali, Sardegna ed Emilia Romagna. Il weekend sarà estremamente variabile dal punto di vista climatico complice l'arrivo di un nucleo di aria più fredda da domenica che porterà la colonnina di mercurio verso temperature più in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 12 novembre: tempo stabile e asciutto nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre nuvole e banchi di nebbia in pianura Padana. Nel pomeriggio rovesci isolati sono attesi dapprima nelle regioni del Sud e in Sicilia e successivamente anche verso il Molise. Le temperature registrano un lieve calo pur mantenendo valori al di sopra della media con picchi di 18-20°.

Per la giornata di domenica 13 novembre, invece, cielo perlopiù nuvoloso nelle regioni del Nord e centrali tirreniche con possibili rovesci lungo il medio-basso Adriatico, settore ionico e Sardegna orientale. Dalle prime ore del pomeriggio nubi e annuvolamenti nelle regioni settentrionali con rovesci in Emilia Romagna che, col calare della sera, interesseranno anche il Lazio e il Veneto. In calo le temperature da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: in arrivo la perturbazione n.4 del mese

Le previsioni meteo dei giorni successivi segnalano l'arrivo della perturbazione n.4 del mese, i cui effetti si faranno sentire forti e chiari da lunedì 14 novembre in Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia nord occidentale. Prevista anche la neve fino 1500 metri sulle Alpi centro occidentali. Nel resto del paese cielo nuvoloso e piogge che interesseranno Campania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna occidentale. In calo le temperature in buona parte del paese ad eccezione di Sicilia e Sardegna dove si registrerà un lieve aumento.

Da martedì 15 novembre un brusco cambio climatico complice il passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, che porterà pioggia e maltempo al Nord-Ovest, Emilia, Toscana e Sardegna occidentale. Non solo, previste anche forti nevicate oltre i 1700-1900 metri di quota sulle Alpi centro occidentali. Le temperature subiranno un altro brusco calo dapprima nelle regioni del Nord e poi anche in Toscana. Da mercoledì 16 novembre gli effetti della perturbazione n.5 di novembre si faranno sentire nelle Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna con piogge e rovesci anche localmente forti con la tendenza a un calo delle temperature nel prossimo weekend.