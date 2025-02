Meteo, torna il grande freddo in Italia nel weekend di San Valentino: piogge, neve e calo delle temperature

Clima instabile e variabile in Italia a pochi giorni dalla Festa di San Valentino che si preannuncia davvero critica: a cominciare dallo sciopero dei mezzi proclamato in città come Milano e Firenze fino al ritorno del maltempo con freddo, piogge e neve. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: torna il sole al Nord, maltempo e piogge al Centro-Sud

Dopo giorni di piogge e temporali da giovedì 13 febbraio 2025 è previsto un miglioramento nelle regioni del Nord Italia che hanno dovuto fare i conti con giornate dal clima invernale. Peggiora, invece, la situazione al Centro Sud complice il passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, in arrivo da venerdì 14 febbraio 2025, giorno della Festa di San Valentino.

Maltempo diffuso con piogge e temporali anche intensi nelle regioni del Centro-Sud, ma anche di Nord-Est accompagnati anche da una massa d'aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature. Anche la giornata di sabato 15 febbraio si preannuncia piovosa, mentre da domenica 16 febbraio è previsto un generale miglioramento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 12 febbraio 2025: nuvole in buona parte del paese, anche se con schiarite in molte zone del Sud. Non si esclude il rischio di qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, Levante Ligure, regioni centrali, Campania e Isole Maggiori e neve sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri. Con l'arrivo della sera maltempo in buona parte del Centro-Nord con le temperature stabili.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, Festa di San Valentino, bel tempo a Nord-Ovest, mentre nuvole nelle zone di Nordest, regioni centrali e buona parte del Sud e Isole ad eccezione della Puglia e della fascia costiera di Abruzzo e Molise. Torna la neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Settentrionale e Centrale. In calo le temperature minime al Nord.

Che tempo farà in vista del weekend?

La tendenza meteo per il fine settimana delinea la discesa di una massa d’aria gelida di origine artica continentale verso l’Europa settentrionale e orientale. Anche l'Italia sarà coinvolta e nei prossimi giorni si delineano un brusco calo delle temperature con il rischio di qualche gelata notturna. Nella giornata di sabato 15 febbraio la perturbazione n.5 di febbraio sarà accompagnata da un vortice ciclonico con piogge, temporali e nevicate che interesseranno l’Appennino fin verso i 500 metri nel settore centrale

Da domenica 16 febbraio la perturbazione si allontanerà verso la Grecia meridionale con gli ultimi effetti solo al Sud. Previsto un miglioramento generale del tempo che si farà più stabile fino alla prossima settimana. L’evoluzione della prossima settimana è ancora molto incerta, ma possibile che la massa d’aria artica resti confinata fra i Paesi dell’Est e la Russia e che resti quindi ben lontana dall'Italia.