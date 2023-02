Meteo: vento, freddo e neve al Sud, siccità al Nord, le due facce di quest’inverno anomalo

E' proprio il caso di dirlo viste le condizioni meteo di questi giorni e le previsioni meteo per i prossimi ci troviamo con una Italia divisa in due. Vento, freddo e neve imperversano al Sud, mentre al Nord si fanno i conti con la siccità. Ecco le due facce di quest’inverno così anomalo per colpa del cambiamento climatico.

Meteo: freddo e neve al Sud

Ciò che emerge dalle ultime previsioni meteo è la fotografia di una Italia divisa in due. Al Sud le varie regioni stanno facendo i conti con vento, freddo e neve. Questa mattina, ad esempio, diverse regioni che si affacciano sull'Adriatico si sono risvegliate imbiancate a causa dell’apice dell’ondata di freddo artico causata dalle correnti nord-orientali che insistono fra l’Europa dell’est e la nostra Penisola. Le coste della Romagna, delle Marche e dell'Abruzzo stanno già facendo i conti con i disagi causati dalla neve e si attendono altri fiocchi anche in Molise, Potentino e Salernitano.

L'allerta meteo della Protezione Civile, inoltre, ha messo in guardia dalle abbondanti precipitazioni e dalle condizioni meteo avverse che si potranno verificare nelle prossime ore in Calabria e Sicilia. Sono e saranno queste le due regioni più colpite dal maltempo di queste ore. Sono attesi, infatti, per la serata di oggi, forti rovesci sulla parte orientale della Sicilia con quota neve intorno ai 700 e 900 metri mentre per quanto riguarda la Calabria la quota neve si aggira intorno a 500-600 metri.

Perfino per la giornata di venerdì si prevede altro maltempo in Sicilia e sulla bassa Calabria con precipitazioni diffuse e rischio nubifragi nella prima parte della giornata soprattutto sulla Sicilia orientale dove nevicherà abbondantemente oltre i 700 metri all'interno. Nei giorni a a seguire su tutto il Sud prevarranno comunque le nubi e la giornata sarà particolarmente fredda.

Previsioni meteo al Nord: sole e temperature in rialzo

L'inverno anomalo presenta in questi stessi giorno una seconda faccia. Quale? Quella che vede tempo soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con temperature minime ancora sottozero al Nord e parte del Centro, ma massime quasi ovunque in rialzo.

Le tendenze per i prossimi giorni? Al Nord il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore rialzo e al di sopra della norma. Diverse regioni pertanto dovranno fare i conti con la mancanza di precipitazioni.