Meteo: fino a giovedì 9 clima piuttosto mite. Poi irruzione fredda? La tendenza

Nella giornata di mercoledì 8 gennaio al mattino avremo locali nebbie sulla pianura veneta, nevicate sui settori alpini dell’alto Piemonte e sulle Alpi valdostane. Piogge sullo Spezzino e sulla Toscana nordoccidentale. In giornata tempo per lo più soleggiato sulle isole, in Calabria, sul Ponente Ligure e sulle regioni adriatiche, schiarite sulla pianura piemontese; cielo nuvoloso sul resto del Nord, sul Lazio, in Toscana, sull’Umbria e sulla Campania. Ancora qualche pioggia nell’area del Levante Ligure. Temperature in calo nei valori minimi quasi ovunque, massime in calo sulla pianura padana e al Sud. Venti tesi sudoccidentali sui mari di ponente, fino a forti sul mar Ligure.

Giovedì 9 una veloce perturbazione atlantica, nella notte e fino al mattino, porterà ulteriori precipitazioni sul Levante Ligure, piogge anche su molti settori della Lombardia e del Nordest, con neve sulle Alpi solo a quote medio alte. Nella seconda parte del giorno fenomeni in attenuazione sulla Lombardia, altre piogge sul Nordest, tra Liguria e alta Toscana; deboli piogge isolate in Sardegna, sul resto della Toscana e sul Lazio. Temperature quasi ovunque superiori alla norma. Giornata ventosa sulla Sardegna e sulle regioni centro meridionali.

Nell'ultima parte della settimana non si esclude l'arrivo di un'altra perturbazione: la tendenza meteo

La tendenza per l'ultima parte della settimana si presenta abbastanza incerta. Nello scenario più probabile un'altra perturbazione raggiungerà la nostra penisola già nella notte di venerdì 10, questa volta accompagnata da aria più fredda. L’estremo Nordovest probabilmente resterà riparato dalle Alpi, mentre ci sarà occasione per altre precipitazioni sul Nordest e su molti settori dell’Italia peninsulare. Per conferme e maggiori dettagli sulla tendenza appena descritta vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.