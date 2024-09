Meteo fine settimana: le previsioni per questo weekend (21-22 settembre)

Dopo una settimana segnata dal ciclone Boris con piogge torrenziali ed alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e le Marche con danni e criticità importanti, il fine settimana si delinea climaticamente più stabile con un graduale miglioramento del meteo. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo: dopo le allerte meteo, weekend climaticamente stabile in Italia

La perturbazione n.5 di settembre, associata al ciclone Boris, responsabile delle piogge alluvionali che hanno colpito soprattutto le Marche e l’Emilia Romagna sta per lasciare l'Italia diretta verso i Balconi.

Clima in miglioramento con il ripristino di condizioni stabili e il ritorno del sole, anche se non si escludono residue piogge lungo il medio Adriatico e nelle zone ioniche. Il weekend si delinea all'insegna del bel tempo con tempo stabile e soleggiato senza temporali.

Da domenica 22 settembre cambia tutto complice l'arrivo della perturbazione n.6 del mese che interesserà dapprima i settori più occidentali della Penisola, ma anche la Sardegna, le zone Nord-Ovest e i versanti tirrenici. Da inizio settimana maltempo diffuso in tutta Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 20 settembre: nuvole sin dalle prime ore del mattino tra Romagna e Marche, ma anche in Emilia, Piemonte, il versante adriatico, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese schiarite, anche se nel pomeriggio non si escludono piogge e rovesci sui rilievi appenninici di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e sul Gargano e poco dopo in Salento e Calabria ionica. In aumento le temperature, in particolare al Centro-Nord e Sardegna.

Sabato 21 settembre ancora nuvole nell’estremo Nord-Ovest e in particolare in Piemonte, ma non si segnalano piogge importanti. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento con valori in linea con le medie del periodo.

La tendenza meteo: da domenica torna il maltempo in Italia

La tregua dal maltempo è prevista solo nel weekend di venerdì 20 e sabato 21 settembre, visto che da domenica 22 è previsto il passaggio di correnti occidentali e di nuovi sistemi nuvolosi atlantici. In aumento le nuvole da Nord a Sud con il rischio di piogge e temporali dapprima nelle regioni di Nord-Ovest e Sardegna.

Ad inizio settimana tempo perturbato lungo tutto lo stivale complice l'arrivo da lunedì 23 settembre della perturbazione n.6 del mese che interesserà con fenomeni temporaleschi intensi la Liguria e alta Toscana, ma anche l'alta Lombardia e Venezie. Da martedì 24 settembre gli effetti della perturbazione si faranno sentire in buona parte del paese.

Il primo miglioramento è previsto da mercoledì 25 settembre con un il clima che si farà più stabile al Centro-Sud. Al Nord, invece, prosegue il maltempo con piogge principalmente su Alpi e Liguria. Le temperature saranno ovunque più miti con valori che si riporteranno nella media.