Meteo fine settimana: che tempo farà nei primi giorni di febbraio?

Il primo weekend di febbraio si preannuncia all'insegna del maltempo complice il passaggio di due perturbazioni sull'Italia. Dapprima il maltempo interesserà le regioni settentrionali per poi raggiungere anche il Centro-Sud. Scopriamo insieme le previsioni dei primi giorni di febbraio.

Meteo, febbraio al viva con una forte ondata di maltempo

Due perturbazioni stanno per colpire l'Italia. In arrivo una forte ed intensa ondata di maltempo già nelle primissime ore di giovedì 30 gennaio 2025 con l'arrivo di due sistemi perturbati molto attivi sul paese con conseguenze che interessano dapprima le regioni del Nord e poi nel fine settimana anche il Centro-Sud. Dopo una tregua di 48h tornano piogge e temporali al Nord, ma anche in buona parte del Centro e in Sardegna. Clima migliore al Sud, ma solo temporaneamente visto che con l'arrivo del fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni per l'arrivo di un terzo sistema perturbato diretto verso le regioni centro-meridionali. Intanto le temperature, in calo quasi ovunque, cominciano pian piano a risalire verso valori in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 30 gennaio: temporali e nubi nelle zone di Nord-Ovest, mentre neve sulle zone alpine oltre 800-1000 metri. Piogge residue anche sulla Puglia meridionale con l'arrivo delle prime schiarite nel pomeriggio. Alternanza tra sole e nuvole a Nord-Est, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Isole maggiori. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, in Emilia e in gran parte del Centro, mentre in lieve aumento al Sud. Nella giornata di venerdì 31 gennaio ancora nubi al Nord con piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest ed Emilia occidentale. La neve torna protagonista sulle Alpi oltre 900-1200 metri. Nuvole e temporali anche in Toscana, mentre nel resto del paese è prevista una alternanza tra sole e nuvole. In calo le temperature al Nord, mentre stabili o in lieve aumento al Centro-Sud per la presenza di venti di Scirocco.

Che tempo farà nel primo weekend di febbraio?

La tendenza meteo per il primo fine settimana di febbraio delinea un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali. Il clima si fa di stampo invernale per l'arrivo di una nuova perturbazione. Sabato 1 febbraio piogge sparse nelle zone di Nord-Ovest, Veneto ed Emilia Romagna, mentre la neve torna sulle Alpi centro-occidentali, fino a quote intorno a 900-1.200 metri. Non solo previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima di febbraio, associata a un vortice di bassa pressione che sarà responsabile di vento forte specialmente sulle Isole maggiori e all’estremo Sud. Maltempo e piogge in arrivo anche al Sud, in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Da domenica 2 febbraio è previsto un miglioramento nelle regioni del Nord con rasserenamenti e locali nebbie nelle zone di pianura. Gli effetti della perturbazione n.1 di febbraio si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud e Isole con fenomeni temporaleschi anche intensi accompagnati anche da raffiche di vento, in particolare sulle zone ioniche e lungo l’Appennino. Stabili le temperature nel fine settimane con valori stabili o in alcuni casi anche al di sopra della media del periodo.