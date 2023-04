Meteo fine settimana: che tempo farà nel weekend tra il 22 e 23 Aprile? Tutti i dettagli

Che tempo farà nel weekend tra il 22 e il 23 aprile 2023? Cosa dicono le previsioni meteo per il fine settimana? È in arrivo una perturbazione intensa che riporterà piogge e temporali soprattutto al Nord oltre che grandinate e neve su Alpi e Prealpi: ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo prossimi giorni: i dettagli per la giornata di sabato

Le ultime previsioni meteo dipingono un quadro abbastanza perturbato ed annunciano il ritorno della pioggia sulle regioni settentrionali e in particolare su quelle di Nord-Ovest piegate da una gravissima siccità. Il peggioramento ha preso il via già dalla scorsa notte e nella giornata odierna il maltempo si è presentato con fenomeni in qualche caso intensi, localmente temporaleschi e un brusco calo termico oltre a copiose nevicate su Alpi e Prealpi.

La giornata di domani, venerdì 21 aprile 2023

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con piogge e rovesci più probabili nei settori a nord del Po, ma in attenuazione; residue nevicate sulle Alpi centrali e orientali oltre 1500-1700 metri. Nel pomeriggio qualche rovescio isolato potrà ancora svilupparsi attorno alle zone montuose e all'estremo Nord-Est. Tempo parzialmente soleggiato nel resto del Paese, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso: brevi acquazzoni pomeridiani lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord; lievi aumenti anche nelle Isole dove si potranno toccare i 22-23 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di Grecale nel Canale di Sicilia, che risulterà molto mosso.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato 22 aprile sarà una giornata segnata da un aumento della pressione atmosferica su tutta l’Italia che assicurerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature primaverili e qualche annuvolamento innocuo solo al Nord. Domenica 23 una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 del mese, attraverserà il Nord risultando più attiva sui settori a nord del Po e sul Nord-Est. Nello scenario più probabile lunedì 24 aprile la coda della perturbazione giunta domenica al Nord genererà ancora dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali, più accentuata sull'Appennino centrale e al Sud. Martedì 25 aprile al momento gli aggiornamenti dei modelli indicano una giornata per lo più soleggiata e mite in gran parte del Paese.