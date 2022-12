Meteo, nel fine settimana prevarrà il bel tempo: le previsioni

L'Italia è nella morsa del maltempo con una serie di perturbazioni che hanno interessato dapprima il Centro-Sud e poi il Nord. Ma come saranno le previsioni meteo per il terzo fine settimana di dicembre che precede il Natale?

Meteo Italia: neve e pioggia, ma migliora nel weekend

Dopo il passaggio della perturbazione n.8 di dicembre, l'Italia è ancora nella morsa del maltempo per la perturbazione n.9 del mese in arrivo tra oggi, giovedì 15 dicembre, e domani. In soli 15 giorni sono già 8 le tempeste che hanno colpito il nostro paese portando pioggia, maltempo e neve. La perturbazione n.9 dapprima interesserà la Sardegna per poi colpire buona parte dell'Italia con gli ultimi strascichi previsti nella giornata di sabato 17 dicembre. Non sono da escludere temporali e rovesci anche intensi e abbondanti nevicate sulle Alpi. Intanto è ancora presente il divario termico tra Nord e Sud dove si registrano picchi di 25-26° in Sicilia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 15 dicembre: dopo l'arrivo di pioggia e rovesci in Sardegna, il passaggio della perturbazione n.9 si farà sentire anche in Liguria, Toscana e Lazio. Non solo, nelle prime ore del pomeriggio fenomeni temporaleschi, anche intensi, si faranno sentire in tutto il Centro-Nord. Prevista anche la neve sulle Alpi e fino a quote molto basse nell'entroterra ligure di ponente, Piemonte e Nord-Ovest della Lombardia. All’estremo Sud e in Sicilia, invece, persiste il bel tempo con sole e temperature alte.

Meteo, miglioramento delle condizioni atmosferiche prima di Natale

Nella giornata di venerdì 16 dicembre, le previsioni meteo segnalano nuvole al Sud e Sicilia con rovesci e temporali in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Nel resto del paese cielo perlopiù nuvoloso con piogge sparse in Triveneto, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna. Le temperature massime in lieve rialzo al Nord, mentre al Sud clima ancora mite con valori anomali e picchi di 20-25 gradi in Sicilia. L'ultimo weekend che precede il Santo Natale è all'insegna del bel tempo con un progressivo generale miglioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia. Previsto già da sabato 17 dicembre tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino nei settori alpini e sulle regioni di Nord-Ovest, dal pomeriggio anche sulla Sardegna, ma con il rischio di nebbie sulla val padana centro-occidentale.

Nella giornata di domenica 18 dicembre, invece, tempo perlopiù stabile su tutto il paese senza piogge. Qualche residua nuvolosità è prevista solo al Sud e in Sicilia, mentre bel tempo al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Non solo, da segnalare anche miglioramento di quel divario termico tra Nord e Sud con temperature che si faranno più vicine alla norma del periodo.