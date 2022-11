Meteo, fine novembre e inizio dicembre con il maltempo: arriva l'inverno?

La fine del mese di novembre e l'inizio di dicembre saranno all'insegna dell'inverno? Le previsioni meteo delineano una condizione metereologica tipicamente invernale con temperature in calo, freddo, gelo e neve. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, fine novembre con piogge e rovesci al Sud

Gli ultimi giorni di novembre sono segnati dal passaggio della perturbazione n.9 del mese responsabile della violentissima frana che ha causato dispersi e morti ad Ischia. Non solo, nelle ultime ore venti di burrasca e fortissimi precipitazioni hanno colpito la Calabria e la Sicilia in piena allerta meteo. Il profondo e intenso ciclone associato alla tempesta si sta per fortuna allontanando dirigendosi verso la Libia portando così le ultime piogge nelle regioni dell'estremo Sud. In serata la situazione climatica dovrebbe migliorare, anche se l'evoluzione dei prossimi giorni è ancora incerta.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 27 novembre: bel tempo e sole al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, coste campane e Sardegna, mentre annuvolamenti sparsi sulle regioni centrali adriatiche. Al Sud, invece, persiste il maltempo con la Calabria, Sicilia e Campania strette in una duplice allerta meteo gialla e arancione. Piogge e rovesci, localmente intensi, in alcuni regioni del Sud anche se con il calare della notte la situazione sarà in miglioramento. Le temperature minime in calo al Nord con la colonnina di mercurio vicina allo zero nelle prime ore del mattino.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: una breve tregua dal maltempo

Per la giornata di lunedì 28 novembre, tempo perlopiù variabile con nuvole al Centro-Nord e Sardegna e schiarite nelle regioni del Sud e Sicilia. Nel cuore della notte è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche principalmente nelle Isole con il ritorno delle prime piogge. In calo anche le temperature da Nord a Sud con un clima che si farà molto più freddo e pungente.

Si tratta però di una tregua passeggera visto che da martedì 29 novembre è previsto il passaggio di una nuova violenta perturbazione diretta verso il Sud e le Isole. Ancora una volta sarà il Sud ad essere colpito da una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci. A secco le regioni di Nord-Ovest dove persiste un bel clima con sole, ma temperature in calo con valori nella media del periodo. Non solo, il freddo pungente si farà sentire anche lungo l'Appennino dove è attesa la neve fino a 1300-1400 metri.