Meteo fine aprile 2024: le previsioni sul ritorno del sole e del caldo

Dopo che nei giorni scorsi il maltempo ha imperversato su tutta Italia, portando con sé aria artica e costringendo molti Comuni a concedere deroghe sull'accensione impianti di riscaldamento, le ultime tendenze meteo sembrano delineare un temporaneo rialzo delle temperature nei prossimi giorni e regalarci così un inizio settimana all'insegna del sole. Si tratterà però di una tregua breve, e già nella giornata di martedì le cose potrebbero cambiare.

Meteo ultimi giorni di aprile 2024, che tempo farà sull'Italia?

Per la giornata di domani - domenica 28 aprile - previsto il ritorno del sole e un graduale rialzo termico che interesserà prevalentemente il Centro-Sud e l'alto Adriatico, dove una modifica della circolazione atmosferica con afflusso di masse d'aria più calde, favoriranno un clima tipicamente primaverile, con punte anche di 25°. Nubi sparse nel resto del Nord, specie in Piemonte, Val d’Aosta e settori nord e ovest della Lombardia, dove non si escludono piogge sparse e nevicate oltre 2000 metri sui rilievi alpini. Tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni tra pomeriggio e sera.

Lunedì 29 aprile la situazione resterà perlopiù stabile, e in gran parte dello stivale è previsto bel tempo. Qualche nube potrebbe interessare solo il Nord - Ovest e l'Appennino settentrionale e, nelle ore centrali della giornata, anche a ridosso dei rilievi del Centro. Sul resto d’Italia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. L'aria calda - che già nel fine settimana ha fatto il suo ingresso sull'Italia - porterà a un innalzamento delle temperature, più evidente nelle regioni del Centro - Sud dove si toccheranno punte anche sopra i 25 gradi.

Fine aprile con il bel tempo?

Si tratterà solo di una breve parentesi, e già dalla giornata di martedì 30 aprile il il corridoio di alta pressione appena insediatosi sul Mediterraneo centrale lascerà il posto a un flusso di correnti instabili governate da un’ampia circolazione depressionaria centrata in Atlantico e in approfondimento verso l’area mediterranea. Questo porterà nuove piogge che - fin dalle prime ore del mattino - interesseranno il Nordovest, le Isole e la Calabria ma con pochi sporadici fenomeni solo a ridosso delle Alpi occidentali e in Sardegna, per poi estendersi nella seconda parte del giorno al Nordovest, alle Isole e ai settori occidentali del Centro con la possibilità di locali rovesci o temporali in Sardegna, nell’ovest della Sicilia, in Toscana ed Umbria.