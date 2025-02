Meteo, febbraio si chiude con tempo instabile: la tendenza

Mercoledì l’Italia sarà ancora alle prese con la settima perturbazione del mese con la sua parte più attiva che fa il suo ingresso sotto forma di vortice nel Mediterraneo centrale. Al suolo un minimo di pressione si approfondirà tra il Ligure e l’alto Tirreno con venti ad andamento antiorario in evidente intensificazione e fino a forti di Maestrale in Sardegna. Il tempo dovrebbe migliorare fin dal mattino al Nordovest con una tendenza a schiarite e i fenomeni dovrebbero esaurirsi anche in Sardegna. Tempo perturbato invece al Nordest, nel settore peninsulare e in Sicilia con i fenomeni più intensi e abbondanti sulle Venezie, sull’alto Adriatico, nel settore tirrenico tra la Toscana e la Campania e sulla Sicilia occidentale. Sulle Alpi orientali quota neve in calo, localmente anche intorno ai 1000-1200 m. Insieme al fronte perturbato affluirà aria più fredda con conseguente calo delle temperature in coincidenza del suo passaggio, in particolare su Nordest, settore tirrenico e Sardegna. Rialzi saranno invece possibili nelle aree più soleggiate del Nordovest e, solo temporaneamente, sul basso Adriatico e sullo Ionio.

Tendenza meteo: intensa perturbazione a metà settimana

Giovedì il centro del vortice traslerà verso le regioni meridionali. Il sistema perturbato si attenuerà di intensità con nuvole irregolari ancora presenti in molte aree del Centrosud ma con qualche pioggia ed episodio di instabilità solo al Sud e in Sicilia. Ritorno quindi a un tempo asciutto anche al Centro ed ampie schiarite che si allagheranno al Nordest e in Toscana. All’alba non si esclude qualche locale nebbia sulle pianure del Nordovest. Temperature minime in calo su gran parte del Centronord e Sardegna; massime in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia, in rialzo al Nordest e con valori in generale vicini alla norma. Sarà una giornata abbastanza ventosa su Puglia meridionale, Ionio e Isole; rinforzi da nord-nordest anche su Liguria e alto Adriatico.

Venerdì dovrebbe poi gonfiarsi un temporaneo promontorio di alta pressione con una fase di stabilità anticiclonica che dovrebbe coinvolgere tutto il Paese. Le schiarite potranno risultare anche ampie sia al Nordest che al Centrosud mentre nuove nuvole innocue si affacceranno da ovest al Nordovest e in Sardegna. Le temperature saranno per lo più in rialzo nelle massime e i venti tenderanno a indebolirsi un po’ dappertutto.

Nel fine settimana la pressione dovrebbe di nuovo calare ma con effetti che al momento risultano alquanto incerti. Per dettagli sufficientemente attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.