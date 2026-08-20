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Meteo, fase temporalesca al Nord con rischio nubifragi: le previsioni

Coinvolta dal maltempo anche la Toscana, venerdì il resto del Centro. Rischio di fenomeni molto intensi. Si intensifica il caldo al Sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo del 20-21 agosto
Previsione20 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Inizia una fase temporalesca che coinvolgerà prevalentemente il Centro-Nord dove sono attese, in rapida sequenza, due diverse perturbazioni. La prima perturbazione (numero 4 del mese) sfilerà velocemente sul nostro Paese nel corso della giornata odierna, accompagnata da numerosi temporali, localmente anche intensi, concentrati al Nord e Toscana, mentre la seconda (perturbazione numero 5 di agosto) arriverà venerdì e porterà molti temporali al Centro-Nord, anche in questo caso con la possibilità che localmente siano associati a nubifragi, intense grandinate e forti raffiche di vento. Tra oggi e domani al Centro-Nord è atteso anche un deciso calo delle temperature, destinate a scendere, in alcune zone, anche al di sotto dei valori medi stagionali. La fase di maltempo risparmierà invece il Sud, dove l’alta pressione di matrice africana garantirà prevalenza di tempo bello e un nuovo aumento delle temperature, con un caldo piuttosto intenso. A destare preoccupazione, nelle prossime 48 ore, non sarà comunque il caldo quanto piuttosto le piogge particolarmente abbondanti attese in diverse aree del Paese: sono infatti possibili accumuli piovosi oltre i 100 mm, con conseguente rischio di allagamenti, frane e smottamenti, anche a causa delle pessime condizioni del suolo dopo il lungo periodo di caldo estremo, siccità e incendi. In base alle ultime proiezioni nel weekend ci attende poi un’Italia divisa in due dal tempo, con instabilità e fresco protagonisti al Nord, mentre al Sud le giornate saranno soleggiate e caratterizzate da caldo estremo.

Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Giovedì cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso al Nord: già dal mattino temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, rovesci e temporali anche su Liguria e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto; tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi su gran parte del Nord, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi sulle regioni centrali tirreniche, con isolati acquazzoni sulla Toscana; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo in gran parte del centro-Nord, con il calo più sensibile al Nordovest e Venezie; in aumento invece al Sud e Isole, con punte anche di 37-38 gradi. Venti in prevalenza meridionali, moderati sui mari di ponente.

Previsioni meteo per venerdì 21 agosto

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato in gran parte del Sud, a eccezione della Campania, dove aumenteranno le nuvole. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge diffuse e spesso temporalesche, più diffuse e insistenti al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubifragi, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di Nord-Est, Liguria di levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature: massime in ulteriore diminuzione al Nord, in calo anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto del Paese. Venti: meridionali, tesi sui mari settentrionali; forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mossi i bacini di ponente e l’Adriatico al largo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Agosto ore 13:02

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