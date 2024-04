Meteo, fase instabile dal Primo Maggio: la tendenza

Nella parte centrale della settimana le correnti proverranno da Sud e saranno piuttosto instabili su tutto il Nostro Paese. Le temperature tenderanno ad abbassarsi leggermente e oscilleranno attorno ai valori medi stagionali.

Nel dettaglio mercoledì 1° maggio sull’Italia transiterà una perturbazione che nella prima parte della giornata porterà piogge soprattutto sulle regioni di Nordovest e sulla Sardegna, qualche rovescio anche in Sicilia e sulle regioni centrali tirreniche.



Nella seconda parte della giornata tempo in miglioramento sulle Isole maggiori ancora tempo instabile al Nordovest al Centro e sulle regioni meridionali tirreniche. I settori ionici e adriatici dovrebbero rimanere più ai margini di questo evento perturbato. Temperature in calo quasi ovunque e soprattutto nei valori massimi. Venti moderati meridionali sulla Sardegna e al Centro-sud.

Tendenza meteo: inizio maggio con tempo instabile e calo termico



Tra giovedì e venerdì probabilmente sull’Italia avanzerà un’altra perturbazione da Ovest con effetti su gran parte del Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna e il Sud in modo più marginale. Temperature in calo soprattutto al Centro e in Sardegna. Si intensificheranno i venti di Libeccio sui mari occidentali e sulla Sardegna.

Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.