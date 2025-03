Meteo, equinozio di primavera con sole ma poi tornano le piogge: ecco dove

Con l'arrivo dell'equinozio di primavera l'alta pressione ritorna protagonista in Italia dopo il colpo di coda dell'inverno segnato dall'arrivo di una massa d'aria fredda che ha fatto crollare le temperature anche di 10 gradi. Sole e bel tempo lungo tutto lo stivale, ma nel weekend cambia ancora tutto con il passaggio di una nuova perturbazione atlantica.

Meteo Italia, dopo il freddo gelido torna il sole da Nord a Sud

La massa d’aria fredda di origine artica che da martedì ha fatto crollare vertiginosamente le temperature in diverse regioni d'Italia si sta allontanando gradualmente verso Sud-Est lasciando spazio all'arrivo di correnti più miti. Nelle prossime ore è previsto un aumento delle temperature che raggiungerà il suo picco nella giornata di venerdì 21 marzo con valori che sfioreranno anche i 25° al Sud. Tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di Sicilia e Sardegna che si troveranno ai margini dell'anticiclone con un clima influenzato dalle correnti perturbate che insistono più a ovest, fra la Penisola Iberica e il Mediterraneo.

Da venerdì 21 marzo, infatti, nuvole sparse in Sardegna dove non si esclude il rischio di deboli piogge complice l'arrivo della perturbazione n.10 di marzo che sarà seguita da un'altra fase perturbata. Nonostante le nuvole e le piogge al Sud si registrerà un clima di stampo estivo con le temperature che sfioreranno i 30° in Sicilia e Calabria per la presenza di forti venti di Scirocco.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 20 marzo: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Solo in Sardegna si registrano nuvole con il rischio di possibili temporali, mentre annuvolamenti sparsi anche in Sicilia. Possibile la presenza di banchi di nebbia tra la notte e il primo mattino fra la Val Padana centrale e le coste dell’alto Adriatico. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale anche se al Nord i valori all'alba sfiorano ancora lo zero. Punte massime di anche 20° al Sud.

Anche nella giornata di venerdì 21 marzo tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in buona parte del Paese, mentre deboli piogge in Liguria in estensione poi verso il Piemonte e le zone di Nord-Ovest. La neve torna protagonista sulle Alpi intorno ai 1800 metri. Stabili le temperature con valori ben superiori alla norma al Sud per la presenza di forti venti di Scirocco.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend?

La tendenza meteo in vista del fine settimana delinea una Italia climaticamente divisa in due. Il primo weekend di primavera, infatti, è segnato dal passaggio di due perturbazioni che riporteranno piogge e temporali in buona parte delle regioni del Centro-Nord, mentre il Sud resterà ai margini con un clima mite e temperature ben oltre la media.

La perturbazione numero 10 di marzo si farà sentire nel weekend del 21-22 marzo con fenomeni temporaleschi anche intensi nelle zone di Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche. Sulle Alpi torna anche la neve fino a quote intorno ai 1.300-1.500 metri. Piogge e temporali anche nelle zone di Nord-Est, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

Una seconda perturbazione, la n.11 di marzo, è prevista nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo con nuove precipitazioni, a tratti anche intense, in Liguria e nelle regioni di Nord-Est. Non si escludono temporali e fenomeni temporaleschi anche in Friuli e Toscana fino a raggiungere nella giornata di domenica anche il Sud, in particolare tra Calabria e Puglia. Previste anche nevicate sull’arco alpino, oltre i 1.400 - 1.700 metri di quota.

Nonostante il maltempo e le piogge, le temperature non subiranno grandi variazioni complice la presenza di venti caldi responsabili di temperature elevate specialmente all’estremo Sud e in Sicilia, con valori che sfioreranno quelli estivi.