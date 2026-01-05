Meteo, Epifania con freddo e maltempo: possibile neve in pianura! Ecco dove

L’Epifania trascorrerà all’insegna del maltempo in gran parte del Centro-Sud per l’arrivo della seconda perturbazione di gennaio, che porterà piogge, temporali, forti venti e neve in Appennino. Saranno coinvolti marginalmente anche il Nord-Est e l’Emilia Romagna, con la possibilità di locali nevicate a bassa quota. Il divario termico tra Nord e Sud resterà ampio: domani nelle regioni meridionali le temperature saranno ancora su valori miti, e soltanto da mercoledì si sentiranno gli effetti della massa di aria molto fredda che in queste ore sta affluendo al Centro-Nord.

Mercoledì le precipitazioni insisteranno sulle regioni meridionali e le centrali adriatiche, con quota neve in calo e un’intensa ventilazione. Venti molto forti di Maestrale sono attesi anche nella giornata di giovedì, con dell’instabilità residua all’estremo Sud e in Sicilia, mentre al Centro il miglioramento darà luogo ad ampi rasserenamenti.

Le previsioni meteo per l'Epifania

Domani cielo nuvoloso o coperto nell’alto versante adriatico e al Centro-Sud, eccetto sulla Toscana occidentale. Piogge su regioni adriatiche, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna meridionale; rovesci e temporali in Campania e Sicilia.

Neve in Appennino, fino a quote basse tra la Romagna – dove le nevicate potranno raggiungere anche la pianura – e le Marche. Quota neve da 800 a 1500 nell’Appennino centrale, con nevicate abbondanti attese tra Abruzzo e Molise. Tempo soleggiato nel resto del Nord. In serata migliora in Umbria e Lazio.Temperature stazionarie o in leggero calo.

Freddo in accentuazione al Centro-Nord; massime ancora localmente sopra la media al Sud e in Sicilia. Ventoso per venti meridionali al Sud, settentrionali al Centro e nelle vicine aree del Nord. Mari per lo più mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana, con più nubi in Emilia Romagna e Venezie; deboli nevicate fino a bassa quota, a tratti possibili anche in pianura, in Romagna.

Cielo nuvoloso o coperto nel resto dell’Italia, con piogge sparse, rovesci e temporali lungo il basso versante tirrenico. Nevicate in Appennino: a quote molto basse nelle Marche, fino a 400-900 metri negli altri settori; un po’ di neve a 600 metri in Sardegna.

Gelate diffuse di notte all’alba al Nord, con massime per lo più stabili; temperature in sensibile calo al Centro-Sud e nelle Isole. Ventoso per venti occidentali o di Libeccio al Sud, settentrionali al Centro e Sardegna; Bora sull’alto Adriatico.