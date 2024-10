Meteo, due forti perturbazioni in arrivo sull’Italia: quando e dove

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia. Il mese di ottobre è iniziato con il passaggio della prima perturbazione atlantica che ha fatto registrare danni e criticità in diverse regioni con allerte meteo. L'inizio della nuova settimana è ancora nel segno del maltempo con l'arrivo di due intense perturbazioni. Ecco quando e dove.

Meteo, Italia in balia del maltempo: due perturbazioni in arrivo

Forte maltempo in arrivo in Italia sin da lunedì 7 ottobre, anche se i fenomeni temporaleschi si faranno ancora più intensi e diffusi da martedì 8 ottobre. Non si escludono nubifragi e piogge torrenziali con accumuli di piogge importanti in diverse regioni dello stivale con conseguenti criticità idro-geologiche. Nel Sud e Medio Adriatico caldo anomalo e sole. La tregua dalle piogge di domenica 6 ottobre è stata momentanea in Italia, visto che nuvole in aumento sin dalle prime ore di lunedì 7 ottobre nelle regioni del Centro-Nord.

Piogge e rovesci a Nord-Ovest, Toscana e Liguria con i fenomeni che si faranno più intensi e violenti da martedì 8 ottobre sia nelle regioni del Centro-Nord che in Campania. Le previsioni delineano piogge intense con accumuli d'acqua oltre 100 litri al metro quadro su aree alpine e prealpine. Attenzione: è previsto il rischio di fenomeni localmente forti con nubifragi e tempeste.

Nella giornata di mercoledì 9 ottobre è prevista una breve tregua, complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, ma da giovedì è previsto un nuovo fronte temporalesco legato al passaggio dell'uragano Kirk in pieno Atlantico e diretto verso l’Europa nord-occidentale

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 7 ottobre: nuvole in aumento al Centro-Nord con fenomeni temporaleschi sin dalle prime ore del mattino in Liguria. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche le zone di Nord-Ovest, la Toscana settentrionale, i settori occidentali di Emilia e Veneto e verso sera anche Liguria e alta Toscana. Bel tempo con sole in Abruzzo, Molise, al Sud e Isole, con poche nuvole e il passaggio di velature.

Temperature massime in lieve calo al Nord, mentre in aumento nel resto del paese per la presenza di forti venti di Scirocco. Martedì 8 ottobre cielo nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna con piogge diffuse; in serata è previsto un peggioramento anche in Campania, nord della Puglia, settori occidentali di Basilicata e Sicilia.

Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti con nubifragi e grandinate in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Resistono ampie schiarite in Puglia e settori ionici. In aumento le temperature con valori intorno ai 30° sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia.

Che tempo farà in Italia? Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Nella giornata di mercoledì 9 ottobre sono previsti gli ultimi effetti della perturbazione n.3 del mese diretta verso i Balcani. Nelle prime ore del mattino piogge residue all’estremo Nordest e Liguria. Tempo in miglioramento con la presenza di nuvole al Nord e nelle regioni tirreniche. Ancora in aumento le temperature al Centro-Sud, ma in lieve rialzo anche al Nord e Toscana.

La tregua climatica avrà però le ore contate, visto che da giovedì 10 ottobre è previsto l'arrivo della seconda perturbazione dapprima nelle regioni di Nord-Ovest e successivamente nelle regioni del Centro-Nord e Campania. Previsti fenomeni intensi sulla Pianura Padana, sulle Prealpi, nelle Venezie e nelle zone interne del Centro.

Da venerdì 11 ottobre la tendenza delinea un generale miglioramento con schiarite alternate a innocua nuvolosità. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.