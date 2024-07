Meteo previsioni prossimi giorni: dopo l'ondata di maltempo torna il caldo sull'Italia?

Il passaggio della seconda perturbazione di luglio si fa sentire da Nord a Sud in Italia con il ritorno delle piogge e un calo importante delle temperature. Quando tornerà il caldo? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, estate in stand by: torna il maltempo in Italia

Stop all'ondata di calore che da giorni sta interessando le regioni del Sud Italia e la Sicilia con temperature che hanno sfiorato e, in alcuni casi, anche superato i 40°. L'arrivo di un'intensa e più fresca ventilazione nord-occidentale, complice il passaggio delle prime due perturbazioni di luglio, ha segnato il ritorno del maltempo lungo tutto lo stivale.

Nella giornata di mercoledì 3 luglio l'arrivo della perturbazione n 2 di luglio fa sentire i suoi effetti dapprima nelle regioni del Nord con temporali e un brusco calo delle temperature, per poi interessare anche le regioni del Centro-Sud. Attenzione: si tratta di una tregua momentanea dal caldo dell'estate visto che da giovedì 4 luglio è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ritorno del caldo e di un clima mite e soleggiato.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 3 luglio: cielo nuvoloso nelle regioni del Nord con piogge e temporali, anche di forte intensità, in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il maltempo nel corso della giornata interesserà pure la Toscana, la Calabria e la Sicilia tirrenica. Nel resto del Paese bel tempo stabile con le temperature in calo su valori compresi tra 23-30°. Nella giornata di giovedì 4 luglio tempo stabile lungo tutto lo stivale con il rischio di annuvolamenti passeggeri sulle coste di Venezie e Romagna e, nel pomeriggio, sull’Appennino della Calabria. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna.

Che tempo farà nel primo fine settimana di luglio?

Come sarà il primo weekend di luglio? Le previsioni meteo delineano la rimonta dell'alta pressione con il ritorno del caldo e un clima mite e soleggiato da Nord a Sud. Venerdì 5 luglio bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche temporaneo addensamento nel settore alpino e prealpino e lungo la dorsale appenninica, ma senza piogge.

Tra sabato 6 e domenica 7 luglio una nuova perturbazione, la n 3 del mese, lambirà le regioni del Nord dove non si escludono nuovi fenomeni temporaleschi con il rischio di piogge in Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Nel resto del paese clima stabile con sole e temperature in linea con il periodo con picchi di oltre 30° al Centro-Sud e Isole.

Da domenica 7 luglio si delinea il ritorno del grande caldo con una nuova ondata di calore che questa volta potrebbe durare più a lungo delle precedenti. L'ondata di calore interesserà dapprima le regioni del Sud e quelle centrali per poi raggiungere nel corso della prossima settimana anche il Nord con temperature che si faranno africane e bollenti! L'estate sta davvero per arrivare?