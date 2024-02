Meteo, dopo le piogge torna il caldo primaverile: le previsioni della settimana

Il maltempo ha le ore contate in Italia. Ultime piogge nelle regioni del Centro-Sud. Tutto cambia con l'arrivo di sole, bel tempo e un rialzo delle temperature anche se sarà solo momentaneo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, le previsioni di San Valentino

L'alta pressione torna protagonista in Italia. Torna il sole da Nord a Sud con temperature in rialzo e belle giornate di stampo quasi primaverile. L'anticiclone di matrice africana si fa sentire non solo lungo il Mediterraneo, ma anche fin verso l’Europa centrale con un clima stabile e mite. In aumento le temperature con valori ben al di sopra della norma e picchi anche 15°. Intanto sulle Alpi lo zero termico tornerà superare la quota di 3000 metri. Tutto cambia tra venerdì e sabato con l'arrivo di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale, i cui effetti si faranno sentire anche in Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 14 febbraio: clima stabile con cieli sereni lungo tutto lo stivale. Nelle prime ore del mattino ancora nebbie in Val Padana. Le temperature minime superiori allo zero, mentre le massime stabili al Sud e in rialzo al Centro-Nord con valori intorno ai 15°. Anche giovedì 15 febbraio bel tempo con sole in buona parte d'Italia con il rischio di nuvole in transito al Centro-Nord, in particolare nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna. Ancora nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana. Il clima si conferma mite da Nord a Sud.

Meteo Italia, le previsioni del weekend

Che tempo farà nel fine settimana? Il terzo weekend di febbraio, per intenderci quello di Carnevale, è segnato da un flusso di aria mite che si farà sentire in tutta Italia. Nella giornata di venerdì 16 febbraio però è previsto l'arrivo di una debole perturbazione, la n.2 del mese, che interesserà il Centro-Nord e la Sardegna con un aumento della nuvolosità e il rischio di deboli piogge sulle Alpi centrali e sulle regioni di Nord-Est. Ancora nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana, mentre deboli nevicate sono previste sulle Alpi centro-orientali ad alta quota. Stabili le temperature con valori ancora superiori alla norma.

Nella giornata di sabato 17 febbraio gli effetti della perturbazione n.2 del mese si faranno ancora sentire, ma senza fenomeni temporaleschi di rilievo. L'arrivo della perturbazione determinerà un calo delle temperature. Da domenica 18 febbraio il debole sistema nuvoloso colpirà le regioni del Sud e non si esclude l'arrivo di una nuova perturbazione.